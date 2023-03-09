Алиев рассчитывает на положительную реакцию Еревана на предложения Баку по мирному договору

Баку. 8 марта. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - В Баку надеются, что Ереван положительно отреагирует на предложения Азербайджана по мирному соглашению между двумя странами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Надеемся, что Армения позитивно отреагирует на наши замечания по предложениям о мирном соглашении", - заявил в среду Алиев по итогам переговоров с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Баку.

Он отметил, что "некоторое время назад мы представили свои предложения, основанные на нормах и принципах международного права".