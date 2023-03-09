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Интерфакс-АВН

Алиев рассчитывает на положительную реакцию Еревана на предложения Баку по мирному договору

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Азербайджана

Баку. 8 марта. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - В Баку надеются, что Ереван положительно отреагирует на предложения Азербайджана по мирному соглашению между двумя странами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Надеемся, что Армения позитивно отреагирует на наши замечания по предложениям о мирном соглашении", - заявил в среду Алиев по итогам переговоров с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Баку.

Он отметил, что "некоторое время назад мы представили свои предложения, основанные на нормах и принципах международного права".

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Страны
Азербайджан
Армения
Латвия
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