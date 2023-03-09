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ТАСС

ЕС дополнительно направит €2 млрд в фонд, из которого оплачивает оружие Украине

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Здание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе.
Источник изображения: Cineberg/ Shutterstock/ FOTODOM

Послы Евросоюза одобрили выделение дополнительной суммы в Европейский фонд мира

СТОКГОЛЬМ, 8 марта. /ТАСС/. Евросоюз утвердил увеличение на €2 млрд  бюджета Европейского фонда мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в Twitter на странице шведского председательства в Совете ЕС.

"Сегодня послы ЕС одобрили выделение дополнительных €2 млрд в Европейский фонд мира. Это решение посылает четкий сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров", - отмечается в тексте.

В 2022 году ЕС уже выделил из Европейского фонда мира €3,6 млрд на оплату поставок вооружений Украине. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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