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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны ФРГ предостерег от поспешных выводов в связи с новой информацией о диверсии на "Северных потоках"

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Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Берлин. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не стоит спешить с выводами в отношении новых данных о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", согласно которым ее исполнители были связаны с Украиной.

"Нам нужно проводить четкое различие между тем, была ли эта украинская группа, действовавшая по приказу властей Украины (...) или без ведома ее правительства", - приводит его слова Asssociated Press.

Он также не исключил возможности того, что речь идет "об операции под ложным флагом" - о попытках обратить внимание следователей в сторону Украины. "Это было бы не в первый раз в истории подобных событий", - сказал министр.

На вопрос, могут ли данные сведения подорвать поддержку Запада Украины, Писториус отметил, что предпочтет дать ответ, когда у него будет надежная информация.

Во вторник газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщала, что власти США не обнаружили данных, указывающих на причастность России к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", но полагают, что диверсию провела некая поддерживающая Украину группировка. При этом в Вашингтоне, подчеркивается в материале, признали, что "мало что знают об исполнителях диверсии".

Вместе с тем собеседники издания заверили, что у них нет информации о том, что президент Украины Владимир Зеленский или кто-то из его ближайшего окружения были в курсе готовившейся диверсии.

Позднее газета "Цайт" написала со ссылкой на результаты сбора информации несколькими немецкими СМИ, что следователи ФРГ определили: лица, причастные к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", были связаны с Украиной, но сами заказчики операции неизвестны.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш заявил со ссылкой на источник, что взрывы на трубопроводах совершены по распоряжению президента США Джо Байдена. По утверждению собеседника журналиста, диверсию осуществили боевые пловцы ВМС США при содействии Норвегии.

Со своей стороны представители Белого дома и ЦРУ назвали выдумкой появившиеся в СМИ сообщения о том, что руководство страны якобы распорядилось организовать взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" в прошлом году.

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Страны
Германия
Норвегия
Россия
США
Украина
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