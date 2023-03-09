ЕС для поставок боеприпасов Украине необходимо для начала задействовать уже имеющиеся ресурсы - Боррель

Министр обороны ФРГ Писториус считает, что не удастся избежать дефицита боеприпасов в следующие несколько месяцев

Брюссель. 8 марта. ИНТЕРФАКС - ЕС нужно направить на пополнение боеприпасов Украины уже имеющиеся ресурсы прежде, чем принимать решение по выделению новых фондов на эту задачу, заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Первое, что нам нужно сделать - воспользоваться тем, что у нас имеется. Если страны-члены ЕС готовы предоставить больше, я буду счастлив. Но сегодня давайте будем реалистичными и прагматичными и обсудим то, что можно принять сегодня", - приводят западные СМИ его слова перед началом неформального заседания в Стокгольме Совета ЕС на уровне министров обороны.

В свою очередь глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что для поставок боеприпасов Украине Европе следует наращивать производственные мощности. Однако, отметил он, также возможны поставки нужной продукции и из-за пределов Европы.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус пояснил, что несмотря на предложения ЕС по снабжению Украины боеприпасами, "нельзя избежать того факта, что в следующие несколько недель и месяцев придется иметь дело с дефицитом". Он добавил, что также необходимо понять, как быстро промышленность сможет нарастить выпуск соответствующей продукции.

Ранее в марте агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ, что руководители ЕС хотят предложить план, где будут представлены три возможных пути наращивания поставок боеприпасов Украине. Предложение предусматривает немедленную передачу боеприпасов, в частности 155-мм артиллерийских снарядов, из существующих запасов или заказов, которые уже ожидают исполнения, а также - использование для помощи Украине совместной системы закупок вооружения. Кроме того, в документе говорится о необходимости наращивания ВПК Европы для удовлетворения текущего и будущего спроса в сфере вооружений.

При этом агентство отмечало, что в плане нечетко прописаны механизмы финансирования для увеличения производства.