Войти
Интерфакс-АВН

ЕС для поставок боеприпасов Украине необходимо для начала задействовать уже имеющиеся ресурсы - Боррель

44
0
0
Борис Писториус
Борис Писториус.
Источник изображения: AFP 2023 / Britta Pedersen

Министр обороны ФРГ Писториус считает, что не удастся избежать дефицита боеприпасов в следующие несколько месяцев

Брюссель. 8 марта. ИНТЕРФАКС - ЕС нужно направить на пополнение боеприпасов Украины уже имеющиеся ресурсы прежде, чем принимать решение по выделению новых фондов на эту задачу, заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Первое, что нам нужно сделать - воспользоваться тем, что у нас имеется. Если страны-члены ЕС готовы предоставить больше, я буду счастлив. Но сегодня давайте будем реалистичными и прагматичными и обсудим то, что можно принять сегодня", - приводят западные СМИ его слова перед началом неформального заседания в Стокгольме Совета ЕС на уровне министров обороны.

В свою очередь глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что для поставок боеприпасов Украине Европе следует наращивать производственные мощности. Однако, отметил он, также возможны поставки нужной продукции и из-за пределов Европы.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус пояснил, что несмотря на предложения ЕС по снабжению Украины боеприпасами, "нельзя избежать того факта, что в следующие несколько недель и месяцев придется иметь дело с дефицитом". Он добавил, что также необходимо понять, как быстро промышленность сможет нарастить выпуск соответствующей продукции.

Ранее в марте агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ, что руководители ЕС хотят предложить план, где будут представлены три возможных пути наращивания поставок боеприпасов Украине. Предложение предусматривает немедленную передачу боеприпасов, в частности 155-мм артиллерийских снарядов, из существующих запасов или заказов, которые уже ожидают исполнения, а также - использование для помощи Украине совместной системы закупок вооружения. Кроме того, в документе говорится о необходимости наращивания ВПК Европы для удовлетворения текущего и будущего спроса в сфере вооружений.

При этом агентство отмечало, что в плане нечетко прописаны механизмы финансирования для увеличения производства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Швеция
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
29.09.2022
Европа мечтает о военной автономии. Ничего не выйдет
11.08.2022
В этом европейском регионе сильнее всего боятся России
08.06.2022
Эта часть России оказалась в центре внимания западных шпионов
26.05.2022
Новая российская "газовая доктрина" вступила в силу. Что теперь
23.03.2022
НАТО озадачено
20.08.2020
Svenska Dagbladet (Швеция): солдаты России и США могут оказаться лицом к лицу
07.07.2020
Противостояние Трамп-Меркель: Северный поток-2 грозит всерьез поссорить США и Германию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.03 01:03
  • 45999
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.03 22:47
  • 2
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.03 14:09
  • 1
"Срок поставки F-16 Киеву составит не менее 18 месяцев. За это время можно проиграть три войны"
  • 08.03 13:46
  • 1
Разработчик сообщил о планах модернизировать "летающий тепловизор" БПЛА400Т
  • 08.03 13:19
  • 1
Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое
  • 08.03 13:16
  • 16
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 08.03 12:08
  • 3
Балицкий предположил мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
  • 08.03 11:49
  • 1
Министр обороны РФ провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил
  • 08.03 11:28
  • 1
Эксперт предупредил о всеобщей войне в Европе из-за Крыма
  • 08.03 01:40
  • 27
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 07.03 21:53
  • 2
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с главой Минобороны Азербайджана
  • 07.03 21:50
  • 2
Дмитрий Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине
  • 07.03 21:48
  • 3
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО
  • 07.03 18:01
  • 3
С транспортных самолётов ВВС США удаляются бортовые номера и идентификационные коды
  • 07.03 12:38
  • 32
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"