Писториус: Западу придется больше помогать Украине, если Китай будет поставлять оружие РФ

По словам главы Минобороны ФРГ, в этом случае "ослабнет роль Китая как мирного посредника или кого-то, кто может оказать влияние на Россию"

БЕРЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Западу придется больше помогать Украине, если Китай будет поставлять вооружение России. Об этом он заявил в среду в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Отвечая на вопрос, как поступать в случае поставок оружия России со стороны Пекина, он сказал: "Это будет означать, что Украину нужно продолжать поддерживать и [поддерживать] больше". По его утверждениям, в этом случае "ослабнет роль Китая как мирного посредника или кого-то, кто может оказать влияние на Россию".

18 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Китай "серьезно рассматривает возможность предоставления летальной помощи России". Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в свою очередь заявил, что американские военные не фиксировали передачи вооружений Китаем России, однако в его ведомстве полагают, что Пекин не исключает такого варианта. Он пояснил, что речь идет о боеприпасах и вооружениях. Позже официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила о неприемлемости угроз и давления США на российско-китайские отношения в контексте якобы "оказания Китаем военной помощи России".