Турецкие ВМС получили новый флагман флота - универсальный десантный корабль L 400 Anadolu

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Турецкий флот пополнился универсальным десантным кораблем L 400 Anadolu, передача УДК прошла без торжественной церемонии и официальных заявлений управления оборонной промышленности Турции. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на турецкую прессу.

Первые сообщения о передаче УДК L 400 Anadolu появились еще 5 марта, в воскресенье, об этом писала турецкая пресса. При этом никаких церемоний не проводилось, что не характерно для Турции. Скорей всего это связано с прошедшим землетрясением, сейчас Анкаре не до торжеств. В то же время Минобороны Турции в минувший понедельник сообщило о подготовке экипажа УДК к развертыванию, что означает фактическую передачу корабля флоту. Ранее источники в турецкой промышленности заявляли о планах передачи корабля в январе 2023 года.

УДК L 400 Anadolu построен на судостроительной верфи Sedef Tuzla Tersanesi в Тузле по контракту с Министерством обороны Турции 2015 года по проекту испанского судостроительного объединения Navantia и является фактически аналогом ранее построенного для ВМС Испании УДК Juan Carlos I. Корабль должен был стать первым турецким УДК - носителем американских истребителей пятого поколения F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Однако произошедшие события лишили Турцию американских самолетов, поэтому место F-35B займут специально разработанные для УДК беспилотники Bayraktar TB3 и Bayraktar Kizilelma (MIUS). Вертолетная группа должна включать 12 вертолетов NH-90. Также в прошлом году заявлялось о планах разработки палубной версии турецкого реактивного учебно-боевого самолета TAI Hürjet.

Длина УДК - 230 м, ширина (по полетной палубе) — 32 м, осадка 7 м, водоизмещение — 28000 тонн. Максимальная скорость хода -22 узла, дальность при скорости 15 узлов — 9000 миль. Корабль вмещает 900 пехотинцев с экипировкой, 46 танков или 77 единиц колесной техники и четыре десантных катера LCM (или два средних катера, или один катер на воздушной подушке) для десантирования техники и живой силы на берег. Вооружения почти не имеет, кроме нескольких установок противовоздушных ракет ESSM и зенитных "Эрликонов".