МО ФРГ: сообщения СМИ о диверсии на "Северных потоках" не должны влиять на помощь Киеву

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Европе нужно наращивать промышленное производство боеприпасов

БЕРЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против того, чтобы публикации в СМИ на тему диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" оказывали влияние на поддержку Западом Украины.

"Нам не поможет, если на основании подобных расследований, которые, безусловно, готовились тщательно и усердно, думать о том, какие последствия это может иметь для поддержки Украины", - сказал он в среду в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Коснувшись помощи Киеву, он выразил мнение, что Европе нужно наращивать промышленное производство боеприпасов. "Заказы сами по себе ничего не дадут, у нас и так много договоренностей, - заявил Писториус. - Проблема заключается в том, что увеличение количества заказов не означает увеличения производства". Сложившуюся ситуацию он сравнил с "бутылочным горлышком".

Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников накануне сообщила, что диверсию на газопроводах системы "Северный поток" могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. А издание Die Zeit выпустило публикацию, в которой говорится, что германские следователи установили судно, использовавшееся диверсантами. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше.