Белоруссия приняла решение поменять военную доктрину с учётом произошедших в мире изменений

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Белоруссия намерена поменять военную доктрину, накануне Совбез республики поручил Минобороны разработать новую военную стратегию. Решение принято на фоне последних изменений в мире. Действующая военная доктрина республики Беларусь была принята в 2016 году.

Министерство обороны Белоруссии разработает новую военную доктрину, в которой будут учтены военно-политические изменения, произошедшие за последние десять лет. Соответствующее постановление вынес Совбез республики на своем последнем совещании, прошедшем накануне. Кроме военной доктрины, Минск принимает новую концепцию национальной безопасности, также учитывающей все изменения. Позднее она будет вынесена на обсуждение Всебелорусского народного собрания.

В связи с изменением военно-стратегической обстановки министерству обороны во взаимодействии с уполномоченными государственными органами и организациями приступить к разработке новой военной доктрины

- говорится в постановлении Совбеза.

Обновленная концепция национальной безопасности Белоруссии будет учитывать не только прошедшие изменения в мире и вокруг республики, но и учтет опыт российской спецоперации на Украине.

Кроме того, Совбез РБ одобрил новый проект "О народном ополчении", Министерство обороны в месячный срок доработает его и направит в правительство для утверждения. Новый закон предусматривает создание в каждом сельском поселении групп ополчения, вооруженных легким стрелковым оружием, которые в случае военной угрозы становятся резервом территориальной обороны, а также составят основу партизанских отрядов. На сегодняшний день примерная численность народного ополчения оценивается в 150 тысяч человек, но в реальности она будет значительно больше.