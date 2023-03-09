В "Росэнергоатоме" заявили, что Киев не отказался от планов захватить Запорожскую АЭС

Советник генерального директора концерна Ренат Карчаа пояснил, что ВСУ изменили тактику

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 марта. /ТАСС/. Украина третий месяц не наносит удары по периметру Запорожской АЭС (ЗАЭС), но это не означает, что она отказалась от плана силового захвата станции. Об этом заявил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Украина третий месяц не стреляет по Запорожской АЭС, но при этом она продолжает готовить операцию по силовому захвату ЗАЭС. Они (Вооруженные силы Украины - прим. ТАСС) просто изменили тактику", - сказал он.

В МАГАТЭ ранее заявили о намерении продолжать продвигать идею создания зоны безопасности вокруг станции из-за рисков ее обстрелов. По данным агентства, 20 февраля "были слышны залпы артиллерии около ЗАЭС".

В конце января в МАГАТЭ поступили сведения о взрывах вблизи станции, однако Карчаа сообщил, что подразделения украинской армии с начала года не обстреливали объект. По его мнению, эту информацию разместили преднамеренно, чтобы дискредитировать Россию. Кроме того, Карчаа подчеркнул, что украинская сторона шестой месяц не реагирует на предложения по зоне безопасности вокруг ЗАЭС, согласованные Россией и МАГАТЭ, чтобы добиться ее демилитаризации. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что демилитаризация станции - неприемлемый для России сценарий, так как в результате этого украинские силовики могут попытаться захватить ее.