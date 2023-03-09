Politico: США изучают интеграцию западных ракет класса "воздух - воздух" с самолетами МиГ

Управляемая ракета семейства AIM-120 AMRAAM может уверенно осуществлять маневры с перегрузками до 40 g. Фото с сайта www.af.mil.

Отмечается, что существуют некоторые технические трудности в интеграции систем

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Американские военные рассматривают возможность применения усовершенствованных ракет класса "воздух - воздух" на самолетах МиГ, используемых Украиной. Об этом во вторник сообщила газета Politico со ссылкой на двух сотрудников министерства обороны США и еще один источник.

По их данным, официальные лица США изучают, могут ли ракеты класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120, предназначенные для западных истребителей, таких как F-16 американского производства, быть установлены на самолетах МиГ, используемых украинскими военными.

Однако, как отмечают источники Politico, существуют некоторые технические трудности в интеграции систем.

"Мы поддерживаем регулярные контакты <...> и будем продолжать тесные консультации с Украиной по поводу ее потребностей в сфере безопасности, <...> но по соображениям операционной безопасности мы не будем обсуждать, какие действия можем предпринять или не предпринять в этом направлении", - цитирует газета слова представителя оборонного ведомства США Гаррона Гэрна.

Если технические сложности будут преодолены, это станет первым случаем, когда Соединенные Штаты предоставят возможность украинской авиации использовать ракеты класса "воздух - воздух", пишет газета.