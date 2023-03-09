Войти
ТАСС

Politico: США изучают интеграцию западных ракет класса "воздух - воздух" с самолетами МиГ

36
0
0
Управляемая ракета семейства AIM-120 AMRAAM может уверенно осуществлять маневры с перегрузками до 40 g. Фото с сайта www.af.mil
Управляемая ракета семейства AIM-120 AMRAAM может уверенно осуществлять маневры с перегрузками до 40 g. Фото с сайта www.af.mil.

Отмечается, что существуют некоторые технические трудности в интеграции систем

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Американские военные рассматривают возможность применения усовершенствованных ракет класса "воздух - воздух" на самолетах МиГ, используемых Украиной. Об этом во вторник сообщила газета Politico со ссылкой на двух сотрудников министерства обороны США и еще один источник.

По их данным, официальные лица США изучают, могут ли ракеты класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120, предназначенные для западных истребителей, таких как F-16 американского производства, быть установлены на самолетах МиГ, используемых украинскими военными.

Однако, как отмечают источники Politico, существуют некоторые технические трудности в интеграции систем.

"Мы поддерживаем регулярные контакты <...> и будем продолжать тесные консультации с Украиной по поводу ее потребностей в сфере безопасности, <...> но по соображениям операционной безопасности мы не будем обсуждать, какие действия можем предпринять или не предпринять в этом направлении", - цитирует газета слова представителя оборонного ведомства США Гаррона Гэрна.

Если технические сложности будут преодолены, это станет первым случаем, когда Соединенные Штаты предоставят возможность украинской авиации использовать ракеты класса "воздух - воздух", пишет газета. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AMRAAM
F-16
Похожие новости
08.02.2023
Российские ЗРК стали причиной отказа Запада поставлять F-16 Киеву
27.05.2022
Боевой разворот Анкары
07.06.2021
Боевая авиация Ирана: состояние и перспективы. Часть III
16.11.2020
Forbes (США): почему новейшие китайские истребители превосходят самые современные российские боевые самолеты
10.04.2019
В Индии показали слайды с экранов радаров о воздушном бое F-16 и МиГ-21
26.05.2014
ILA-2014. Компания «Рейтеон» отчиталась о своих достижениях
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.03 00:42
  • 45998
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.03 22:47
  • 2
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.03 14:09
  • 1
"Срок поставки F-16 Киеву составит не менее 18 месяцев. За это время можно проиграть три войны"
  • 08.03 13:46
  • 1
Разработчик сообщил о планах модернизировать "летающий тепловизор" БПЛА400Т
  • 08.03 13:19
  • 1
Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое
  • 08.03 13:16
  • 16
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 08.03 12:08
  • 3
Балицкий предположил мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
  • 08.03 11:49
  • 1
Министр обороны РФ провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил
  • 08.03 11:28
  • 1
Эксперт предупредил о всеобщей войне в Европе из-за Крыма
  • 08.03 01:40
  • 27
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 07.03 21:53
  • 2
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с главой Минобороны Азербайджана
  • 07.03 21:50
  • 2
Дмитрий Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине
  • 07.03 21:48
  • 3
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО
  • 07.03 18:01
  • 3
С транспортных самолётов ВВС США удаляются бортовые номера и идентификационные коды
  • 07.03 12:38
  • 32
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"