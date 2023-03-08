США полагают, что диверсию на "Северных потоках" провела "проукраинская группировка" - газета

Вашингтон. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Власти США заявляют, что не обнаружили данных, указывающих на причастность России к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" и полагают, что диверсию провела некая поддерживающая Украину группировка, сообщает во вторник The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

"Американские официальные лица заявляют, что не нашли свидетельств причастности властей России к взрывам", - пишет газета.

Как отмечается в статье, США получили разведданные, которые указывают, что диверсию "могла совершить проукраинская группировка". При этом в Вашингтоне, подчеркивается в материале, признали, что "мало чего знают об исполнителях диверсии".

Вместе с тем собеседники издания заверили, что у них нет информации о том, что президент Украины Владимир Зеленский или кто-то из его ближайшего окружения были в курсе готовившейся диверсии.

"Украинские власти и представители военной разведки заявляют, что не участвовали в операции и не знают, кто ее проводил", - отмечает The New York Times. Ее источники утверждают, что в операции по подрыву газопроводов не участвовали граждане США и Великобритании. Зато они предположили, что в ней могли быть задействованы украинские или даже российские граждане.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш сообщил со ссылкой на источник, что взрывы на трубопроводах совершены по распоряжению президента Джо Байдена. По утверждению собеседника журналиста, диверсию осуществили боевые пловцы ВМС США при содействии Норвегии.

Со своей стороны представители Белого дома и ЦРУ назвали выдумкой появившиеся в СМИ сообщения о том, что руководство страны аспорядилось организовать взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" в прошлом году.