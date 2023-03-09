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ТАСС

США заявили, что отказ от сопротивления РФ на Украине может привести к гибели американцев

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, "это война за независимость"

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Отказ от противодействия РФ на Украине привел бы к более крупным потерям США, в том числе гибели американцев. С таким утверждением выступил во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он задался вопросом о том, что может произойти в случае, если "США и их союзники" прекратят сейчас поддержку Украины. "Сколько еще материальных и человеческих жертв, в том числе среди американцев, это повлечет? Президент [США Джо Байден] уверен, что это будет стоить нам в разы дороже того, во сколько обходится сейчас поддержка Украины на поле боя", - продолжил он.

"Это война за независимость. Это война за само право Украины на существование", - утверждал Кирби, отметив, что "если какая-либо страна и понимает это, то это Соединенные Штаты". 

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Россия
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Украина
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