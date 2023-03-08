Танки прибыли, ЗРК - нет. Министр обороны Польши запутался в поставках оружия Украине

Минобороны Польши опровергло слова своего руководителя о прибытии ЗРК Patriot на Украину

Польский министр обороны Мариуш Блащак в интервью 7 марта заявил, что первые ЗРК Patriot и танки Leopard 2 уже доехали до ВСУ. Но его ведомству пришлось объяснять, что министр имел в виду другое, а ракетные комплексы еще не прибыли на территорию Украины. Позже Блащак уточнил, что Киеву уже переданы четыре танка Leopard 2, а оставшиеся 10 из обещанных Варшавой отправят на этой неделе.

Министерство обороны Польши опровергло заявление своего руководителя Мариуша Блащака о прибытии первых зенитных установок Patriot на Украину. Об этом пишет издание "Укринформ".

«Намерение вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot», - говорится в комментарии ведомства украинскому изданию.

7 марта испанская газета LA RAZON опубликовала интервью с Блащаком, в котором тот сообщил, что первые поставки американских ЗРК и немецких танков уже состоялись, техника уже находится на территории Украины.

"Я должен подчеркнуть, что благодаря усилиям Польши батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, достигли Украины. Мы являемся не только основным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших ее поставщиков", - говорил глава Минобороны.

Министр отмечал, что Варшава уже передала Киеву вооружений на €2,2 млрд, и в эту сумму еще не входят расходы на обучение украинских солдат, а также поставка танков Leopard 2A4, стоявших на вооружении польской армии.

Блащак также заявил, что поддержка Украины оружием и политическими методами должны продолжаться. При этом, по его мнению, решение о поставках истребителей для ВСУ должно приниматься не на уровне отдельных стран, а более широкой коалицией.

После выхода опровержения от Минобороны Польши Блащак уточнил, что на этой неделе Варшава отправит Киеву еще 10 танков, а четыре уже находятся у ВСУ.

"Мы договорились с министром [обороны ФРГ Борисом] Писториусом о том, что я буду ответственным за создание коалиции стран, которые имеют танки Leopard 2А4, а министр Писториус - танки Leopard 2А6. Я сделал так, что такая коалиция создана, 14 польских танков, четыре уже на Украине, очередные 10 еще на этой неделе попадут на Украину", - сказал глава ведомства журналистам.

Параллельно с заявлениями из Варшавы командующий американскими ВВС в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер рассказал, что ВСУ уже использует обещанные США авиабомбы.

"Недавно мы передали высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность действия и поражают цели немного дальше, чем бомба с гравитационным сбросом, и имеют повышенную точность", - сообщил Хекер.

Речь идет об авиабомбах Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER ), которые могут поражать цель на расстоянии до 72 километров. По словам генерала, в распоряжении украинских войск пока что ограниченное количество этих боеприпасов, но они могут нанести ими несколько ударов.

Михаил Котляр