"Арсенал демократии" остался в прошлом. На очереди – помощь Украине

TAS: США скоро придется сократить помощь Украине ради восполнения собственных запасов

После Второй мировой войны потенциал американского ВПК сократился, пишет TAS. Сегодня он не сможет обеспечить потребности США в случае конфликта. Байден не хочет ничего менять, однако скоро Вашингтону придется сократить помощь Киеву – ради восполнения собственных запасов.

В одном из своих выступлений в 1940 году Франклин Рузвельт назвал Детройт "арсеналом демократии". В период Второй мировой войны один только Детройт выпустил десятки тысяч танков и других наземных транспортных средств, самолетов, бомб и артиллерийских орудий. И значительная часть нашей экономики в то время обслуживала оборонное производство.

Чтобы получить некоторое представление о том, как работала наша экономика на пике той войны, стоит вспомнить, что верфь Bethlehem Steel Sparrows Point в Балтиморе ежедневно (курсив автора – прим. ИноСМИ) выпускала по одному грузовому судну класса "Либерти". (Эта верфь закрылась в 2012 году.)

Те отрасли, которые могли перейти с гражданского производства на оборонное – порой небыстро и зачастую с большими издержками, – даже в послевоенные годы было принято именовать "оборонно-промышленной базой".

Тем не менее, после окончания Второй мировой войны сохранение отечественных промышленных мощностей и потенциала, которые могли бы потребоваться в условиях военного времени, никогда не было национальным приоритетом.

Оборонно-промышленная база существенно сократилась после Корейской войны по трем причинам. Главная причина заключается в стремительном совершенствовании технологий. Любое оружие сложнее автомата или пистолета теперь имеет компьютерное управление и, соответственно, зависит от поставок полупроводников, производство которых обходится гораздо дешевле за рубежом. Почти все наши полупроводники мы покупаем у Таиланда, а также Малайзии и Китая.

Вторая причина заключается в том, что многие наши оборонные отрасли – такие как кораблестроение – не способны успешно конкурировать на международном рынке. В начале 80-х годов в Соединенных Штатах было около 26 крупных судостроительный верфей. Теперь же в стране осталось всего семь верфей, способных строить корабли для военно-морских сил.

Третья причина заключается в том, что потребности бизнеса привели к невероятной консолидации отраслей оборонной промышленности, особенно аэрокосмической. Консолидация не уменьшает возможности, но она почти всегда приводит к уменьшению мощностей.

В результате наша военно-промышленная база больше не способна обеспечивать нужды Пентагона в период военного конфликта – даже такого, в котором мы не принимаем непосредственного участия.

Наши военные расходуют значительное количество боеприпасов в процессе подготовки. Что еще важнее, в соответствии с военными планами нам необходимо поддерживать определенный уровень запасов оружия и боеприпасов. То есть мы должны произвести и разместить на складах то, что может потребоваться для настоящей войны – войны, в которой вооруженные силы США будут принимать непосредственное участие, а не такого конфликта, который разворачивается на Украине. Сейчас этого не делается.

Единственное правильное внешнеполитическое решение президента Байдена состояло в том, чтобы помочь Украине выжить в конфликте, который год назад развязал президент России Владимир Путин. Однако Байден уже отправил и продолжает отправлять Киеву огромное количество оружия и боеприпасов, не пополняя при этом наши собственные запасы так быстро, как это нужно делать.

Байден уже отправил Киеву примерно треть наших противотанковых ракет "Джавелин" и треть зенитно-ракетных комплексов "Стингер". Украина расходует эти и другие вооружения и боеприпасы быстрее, чем мы способны их производить.

Обычно мы производим от 1000 до 2100 ракет "Джавелин" в год. Армия пытается заставить промышленность увеличить производство до 4000 единиц в год. Вряд ли у нее получится.

По некоторым оценкам, Украина ежедневно выпускает шесть-семь тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Такими темпами она может полностью израсходовать весь британский запас 155-миллиметровых снарядов натовского стандарта всего за восемь дней. Боеприпасы для американских артиллерийских мобильных комплексов HIMARS и других орудий тоже расходуются с невероятной скоростью.

Проблема заключается в том, что, несмотря на некоторые усилия по стимулированию производства в Соединенных Штатах, предложение существенно отстает от спроса.

В докладе Центра стратегических и международных исследований, о котором я упоминал на прошлой неделе, говорится, что, согласно некоторым авторитетным оценкам, у нас уже через неделю закончатся боеприпасы – ракеты, артиллерийские снаряды и так далее, – если китайцы решат прямо сейчас напасть на Тайвань и если – большое "если" – Байден решит Тайвань защитить. Президент уже четыре раза заявил, что Соединенные Штаты сделают это, и каждый раз представителям его кабинета приходилось напоминать Тайваню, что мы не изменили нашу политику "одного Китая", то есть мы не будем защищать остров.

Проблема всерьез усугубляется сложностями в цепочке поставок. Один мой друг, который является генеральным директором не слишком большой аэрокосмической компании, производящей среди прочего радарные системы, сказал мне, что детали, которые он заказывает сегодня, будут доставлены не ранее чем через полтора года.

Частично решение этой проблемы можно найти в Законе об оборонном производстве, в соответствии с которым правительство может потребовать от американской промышленности отложить коммерческие заказы и сосредоточиться на нуждах Пентагона. Бывший президент Трамп воспользовался этой схемой в рамках своего плана Operation Warp Speed, чтобы быстро выпустить необходимое количество вакцин от коронавируса. И это сработало.

Байден мог сделать то же самое, чтобы нарастить производство боеприпасов, в которых нуждается Украина, но не сделал. Байден решил вмешаться в промышленную политику, к примеру, посредством своего Закона о снижении инфляции (в котором нет ничего, что действительно могло бы снизить темпы инфляции), попытавшись стимулировать производство полупроводников в Америке. Однако он не сделал ничего, что позволило бы нашей оборонно-промышленной базе превратиться в арсенал демократии.

Как и ожидалось, Евросоюз возмущен этим и другими "стимулами", прописанными в Законе о снижении инфляции. Блок планирует ввести ответные меры против американского экспорта.

Как и всегда, все сводится к деньгам и времени. Байден не хочет тратить слишком много денег на системы вооружений и боеприпасы, а хочет потратить ровно столько, сколько нужно, чтобы обеспечить ими Украину. Сейчас он может попытаться это сделать, но только в ущерб другим потребностям Пентагона.

В марте конгресс США одобрил выделение на помощь Украине еще 13,6 миллиарда долларов. Часть этой суммы – около 1,45 миллиарда долларов – была передана нашим сухопутным войскам и морской пехоте для пополнения запаса ракет "Джавелин". Байден запросил еще 33 миллиарда долларов на поддержку Украины. Часть этих денег должна быть использована для восстановления наших собственных запасов, если все боеприпасы, закупленные на эти средства, не будут отправлены Киеву. Но Байден никак не продемонстрировал, что это может случиться.

Как минимум один поставщик – компания Raytheon, которая выпускает ракеты "Стингер", – уже сообщил, что он не в состоянии нарастить производство, потому что получить необходимые материалы и запчасти нет возможности.

Наша национальная безопасность зависит от промышленной базы – в том состоянии, в каком она находится сегодня. Чтобы пополнить наши запасы, необходимо сделать две вещи.

Во-первых, Байдену необходимо обратиться к Закону об оборонном производстве, чтобы заставить промышленность отказаться от коммерческих контрактов и сосредоточиться не только на потребностях Украины, но и на пополнении наших собственных запасов оружия и боеприпасов.

Во-вторых, Байден должен потребовать от Пентагона более совершенного планирования. Истощению наших запасов до такой степени, как сейчас, попросту не может быть никакого оправдания, если в случае нападения Китая на Тайвань основные боеприпасы у нас закончатся уже через неделю. Однако у меня нет никаких оснований полагать, что команда Байдена, начиная с министра обороны Ллойда Остина, способна на такое планирование.

Байден не станет делать ни того, ни другого. Его, очевидно, вполне устраивает та патовая ситуация, которая сложилась на Украине, и он до сих пор придерживает средства, подобные истребителям МиГ-29, которые Польша была готова передать Украине еще год назад. Очевидно, преодоление сложившейся тупиковой ситуации в пользу Киева не входит в планы Байдена и Пентагона.

Я всегда поддерживал идею отправки систем вооружения и боеприпасов на Украину с целью помочь ей в противостоянии войскам Путина, но с одной оговоркой: у нас нет никаких жизненно важных национальных интересов в этой стране. Она не входит в состав НАТО и, вполне вероятно, не должна в него войти. Это значит, что мы можем помогать ей сражаться в этом конфликте, но мы не должны задействовать наши собственные войска.

Из-за небрежности Байдена мы сейчас приближаемся к такой точке, в которой нам, возможно, придется уменьшить объемы летальной помощи Украине и восполнить наши запасы оружия, чтобы его хватало для поддержания наших собственных стратегических планов. Нельзя класть национальную безопасность Соединенных Штатов на алтарь высокомерия Байдена.

Автор статьи: Джед Бэббин (Jed Babbin)