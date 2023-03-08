Миссия выполнена: Париж закрывает главу "французской Африки" - Мнения ТАСС

Дмитрий Горохов — об итогах поездки Макрона в Африку и при чем здесь Украина

Пятидневное турне президента Франции Эмманюэля Макрона по Центральной Африке в первую неделю марта стало, по мнению дипломатических наблюдателей, его самым сложным путешествием на Африканский континент со времени прихода к власти в 2017 году. Итоги визита вызвали разноречивые отклики как в странах, которые он посетил, так и в самой Франции.

Частый гость Африки Макрон избрал в этот раз новый маршрут: четыре столицы, в которых еще не бывал в президентском костюме. С 1 по 5 марта он последовательно посетил Либревиль (Габон), Луанду (Ангола), Браззавиль (Конго) и Киншасу (Демократическая Республика Конго, ДРК). А перед началом маршрута президент объявил о завершении эпохи "французской Африки".

Понятие Françafrique ("Франс-Африк") вошло в оборот еще на заре деколонизации. Его автором считают первого президента независимого Кот д’Ивуара Феликса Уфуэ-Буаньи, подчеркивавшего близость между Парижем и бывшими колониями. С годами термин, однако, приобрел иную коннотацию, став характеристикой зависимых отношений. По словам аналитика радиостанции Europe 1 Ленаиг Монье, "миссия выполнена": Макрон сумел провести водораздел с традициями "Франс-Африк" на континенте, где дают о себе знать антифранцузские настроения. Объявив ушедшей эпоху французского "внутреннего двора", он призвал к новому партнерству, свободному от непрозрачных связей и от ставки на несменяемых лидеров.

С первых часов пребывания в регионе ему, однако, пришлось столкнуться с голосами критики. Габонская оппозиция, в частности, заподозрила французского лидера в стремлении поддержать в преддверии летних выборов президента Али бен Бонго, который наследовал в 2009 году полномочия своего отца, остававшегося у власти 41 год. В ответ французский лидер заверил, что его приезд не связан с выборами, а лишь отражает дружеские чувства Парижа, который "всюду стремится вести себя как нейтральный собеседник и говорить со всеми".

Реорганизация французских баз

В ходе остановки в Либревиле Макрон подчеркнул, что объявленное им сокращение французского военного присутствия после многолетней борьбы с джихадистами в Сахеле не означает "ни ухода Франции из региона, ни расторжения обязательств". Он обещал скорректировать расстановку сил с учетом запросов партнеров и эволюции угроз, укрепив механизмы взаимодействия и расширив программы обучения.

Согласно планам президента, намеченная реорганизация военного контингента коснется французских баз в Либревиле, Абиджане и Дакаре. Он выступает за разделение обязанностей по управлению базами с военнослужащими региона. Новая органиграмма должна быть утверждена до 14 июля.

Макрон одновременно выразил убеждение в наличии очевидной заинтересованности африканских визави в присутствии французских солдат на западе континента. Он сослался при этом на действия пиратов в Гвинейском заливе, незаконную добычу золота, а также наркотрафик террористических групп в районе озера Чад. При посещении дендрария близ Либревиля он интересовался борьбой местных властей с вырубкой лесов.

Ангольская остановка

Следующей африканской остановкой Макрона стала Ангола, которая соперничает с Нигерией за статус ведущего производителя нефти к югу от Сахары. Как заверяют в Париже, устремления европейского государства, однако, не связаны с офшорными месторождениями, составившими основу богатств французского энергоконцерна TotalEnergies. Параллельная дипломатия нефтяных компаний, согласно этим заверениям, — это отныне уже перевернутая страница, равно как и эпоха Françafrique.

Париж рассчитывает на тесные отношения с бывшей португальской колонией, готовящейся отметить через два года полувековую годовщину своей независимости. Эта ставка призвана подтвердить новый французский подход к отношениям с континентом. Равно как Эфиопия, Нигерия или Кения, Ангола в качестве нового привилегированного собеседника Франции служит примером выхода партнерства за пределы исторического "внутреннего двора".

Повестка переговоров с ангольским коллегой Жоау Лоуренсу включала и досье в сфере безопасности. Восток Демократической Республики Конго является ареной столкновений между конголезской армией и оппозиционным движением М23 (Движение 23 марта). Последнее, согласно докладам экспертов ООН, получает оружие от соседней Руанды. На протяжении нескольких месяцев Луанда пытается выступать в роли посредника между Киншасой и Кигали, но по пока "Луандийский процесс", как его называют, не помог сдержать продвижение М23. Конфликт беспокоит Париж: осенью в период сессии Генеральной ассамблеи ООН Макрон приглашал на завтрак глав ДРК Феликса Чисекеди и Руанды Поля Кагаме. В роли постоянного члена СБ ООН Франция стремится демонстрировать заинтересованность в урегулировании конфликта и поддерживать отношения с каждой из сторон.

Новая точка опоры

Как считает французский экономист Даниэль Рибо, Ангола должна быть открытой для иностранных инвестиций, чтобы не оставаться исключительно нефтяной экономикой. Хотя страна ранее опередила Нигерию по производству нефти, ее добыча снижается и за десять лет сократилась с 1,8 млн до 1,2 млн т в день. Тем не менее на газ и нефть приходится основная часть ангольского экспорта.

Париж предлагает Луанде помощь в обеспечении продовольственного суверенитета. Сегодня Ангола импортирует практически все базовые виды продовольствия, хотя ее аграрный потенциал — один из важнейших на юге Африки благодаря водным ресурсам и благоприятному климату. Тем не менее из 35 млн га пахотных площадей в 2020–2021 годах возделывалось лишь 5,9 млн. Эксперты признают трудности с привлечением французских инвесторов в страну, не являющуюся франкоязычной. Французское агентство развития (AFD) расширило свои проекты там с €200 до €800 млн, но частный сектор Анголы, считают эксперты, остается незначительным, а условия для бизнеса — сложными. Вместе с тем в AFD опасаются конкуренции со стороны Китая, России, Турции.

Встреча с доктором Муквеге

Макрон отвел всего несколько часов на визит в Браззавиль, куда он прибыл из Луанды. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, с перерывом правящий страной с 1979 года, не преминул попенять гостю за слишком стремительный вояж через страну. Он перечислил с этой целью те исторические и туристические объекты, которые французский президент мог бы увидеть, задержись он в Конго чуть дольше. Французский президент заверил, однако, что "относится ко всем руководителям стран континента с уважением, констатируя как согласие, так и разногласия".

Особые надежды на визит Макрона возлагали в финальном пункте его маршрута — Киншасе. Он встретился там с лауреатом Нобелевской премии мира Дени Муквеге. Доктор Муквеге возглавляет госпиталь на востоке страны, где уже многие годы действуют вооруженные формирования. Встреча с французским гостем проходила в атмосфере дискретности в период, когда многие группы подталкивают нобелевского лауреата включиться в кампанию по выборам президента, которые пройдут в ДРК в декабре.

Согласно радиостанции France Inter, встреча состоялась в резиденции посла Франции перед пресс-конференцией, на которой проявились разногласия между Макроном и его конголезским коллегой Феликсом Чисекеди. "Нельзя допустить ни разграбления, ни балканизации, ни войны", — призывал французский лидер. ДРК обвиняет Руанду в поддержке сил M23, которые завладели частью территории в Северном Киву, богатом минералами.

Спор в Киншасе

В Киншасе французского гостя настигло эхо заявлений его бывшего министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана. В январе 2019 года тот назвал избрание Чисекеди на президентский пост "компромиссом по-африкански". "Когда происходят нарушения на выборах в странах Запада, не говорят о "компромиссах по-американски или по-французски", — заметил по этому поводу президент ДРК. — Взгляните на нас по-другому, с уважением, без покровительства и претензий на осведомленность о том, что нам нужно". Эти слова вызвали аплодисменты конголезских журналистов.

Как считает глава редакции журнала Jeune Afrique Франсуа Судан, французский лидер не встретил энтузиазма, заняв "позицию эквилибриста между ДРК и Руандой". "Это было достаточно классическое турне по Центральной Африке, где антифранцузские настроения не столь распространены", — заметил редактор.

Самый острый этап наступил, безусловно, в Киншасе, где Макрону пришлось балансировать между ДРК и Руандой в связи с кризисом на востоке страны. Президент ДРК требовал осудить то, что он называет "руандийской агрессией". Макрон предпочел оставаться на платформе регионального посредничества, а наблюдатели видят франко-руандийскую ось безопасности на Африканском континенте. В Мозамбике руандийские войска обеспечивают безопасность зоны, в которой работает французская энергогруппа TotalEnergies. На севере Бенина руандийцы поддерживают армию в борьбе с сахельскими джихадистами. Все это объясняет, почему Макрон избегает критиковать Руанду.

Разногласия с Западом

Визит проходил на фоне разногласий между странами Запада и государствами Африки в подходе к украинскому конфликту. Когда почти половина стран континента отказались год назад поддержать резолюцию СБ ООН, призывающую к прекращению российской военной операции на Украине, западные партнеры были застигнуты врасплох, как если бы им трудно было допустить, что африканские страны могут иметь самостоятельные суждения. Неприятие западной позиции проявилось и во время нового голосования в минувшем месяце.

В своих попытках изолировать Москву в ООН западные страны использовали все средства, чтобы привлечь на свою сторону колеблющихся и несогласных, констатировал журнал Le Monde diplomatique. В Африке, однако, не забыли о свободном обращении Запада с Уставом ООН в период конфликтов в Косове (1999) и Ираке (2003), а также выходе за пределы международного мандата в Ливии (2011). Не остался незамеченным в Африке, считает журнал, и контраст между приемом, который Запад оказывает украинским беженцам, и его отказом принимать мигрантов из азиатских, арабских, африканских стран. В то же время на юге Африки, отметила газета Les Échos, помнят о помощи Москвы в борьбе против апартеида, которую на протяжении десятилетий вел Африканский национальный конгресс.

Фактор долгого времени

Исследователь связей Франции с Африкой и автор книг на эту тему Антуан Глазе видит последовательность в африканской политике Макрона. По его мнению, "Франс-Африк" уже давно стала "Африк-Франс". Разыгрывая новую карту африканской культуры, президент апеллирует одновременно к африканской диаспоре во Франции. Равным образом он хотел бы добиться более энергичных действий от французских предприятий на континенте. Во время холодной войны Франция, по мнению писателя, обеспечивала сохранение у власти глав африканских государств, получая в обмен доступ к рынку сырья по льготным ценам и без конкуренции. Экономическая дипломатия тормозилась обязательствами в сфере безопасности. Макрон решил сократить их, чтобы направить энергию в бизнес.

Оппоненты критикуют африканское турне президента за краткость. Как считает влиятельный правый политик, бывший министр бюджета Жан-Франсуа Копе, поездка свелась к провозглашению конца эпохи "французской Африки" и не была отмечена каким-либо новым посланием в экономике. "В программе блиц-визита, в последовательности перемещений трудно обнаружить логику, — считает он. — Макрон не принял во внимание то значение, которое в африканской культуре придают долгому времени".

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