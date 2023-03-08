Урсула фон дер Ляйен - сюрприз в руках Вашингтона при смене генсека НАТО

Вашингтон может внезапно предложить главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен кандидатом на пост генерального секретаря НАТО, сообщила во вторник римская газета la Repubblica.

Издание считает, что США могут пролоббировать главу ЕК на должность главы Североатлантического альянса.

"Она действительно становится настоящей неожиданной картой-сюрпризом Вашингтона в деле о преемнике Йенса Столтенберга", - отмечает la Repubblica.

По информации газеты, президент США Джо Байден видит преемником генсека НАТО Столтенберга именно женщину во главе альянса.

"...фон дер Ляйен имеет подходящие для этой роли резюме и характеристики. В прошлом она была министром обороны Германии", - говорится в статье.

La Repubblica подчеркивает, что такое решение "стало бы идеальным для американцев". Однако срок полномочий фон дер Ляйен в ЕК заканчивается летом 2024 года. А значит следует убедить Столтенберга проработать еще год, резюмирует издание.