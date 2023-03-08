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Интерфакс-АВН

Продолжение США нынешней политики в отношении Китая чревато возникновением конфликта - глава МИД КНР

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Пекин. 7 марта. ИНТЕРФАКС - США продолжают придерживаться ошибочной точки зрения о том, что Китай представляет для них угрозу и является самым серьезным геополитическим противником, следование такой политике может привести к кризису, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

"У Соединенных Штатов неизбежно сохраняются серьезные отклонения в своем восприятии и позиционировании Китая, они рассматривают Китай, как своего самого важного противника и самый большой геополитический вызов", - сказал министр на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине сессии ВСНП.

Он предупредил: "Если американская сторона не нажмет на тормоза и продолжит ураганно мчаться по неправильной дороге (...), это неизбежно приведет к конфликту и конфронтации".

"Такое соперничество - это азартная игра, в которой ставкой являются фундаментальные интересы двух народов и даже будущее и судьба человечества. Конечно, Китай решительно выступает против этого", - подчеркнул Цинь Ган.

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Страны
Китай
США
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