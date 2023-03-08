Десять украинских пилотов могут прибыть в США для повышения навыков управления боевыми самолетами - СМИ

Вашингтон. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Еще десять военных летчиков вооруженных сил Украины могут прибыть в США для повышения навыков управления боевыми самолетами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленного американского чиновника.

По его данным, оценка уровня профессионализма украинских пилотов будет проводиться на военной базе Национальной гвардии ВВС США в Аризоне.

Ранее американские СМИ сообщали, что в Соединенных Штатах уже стажируются два украинских военных летчика с целью "стать более эффективными пилотами".