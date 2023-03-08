Почти 50 тыс. скоплений галактик нанесли на карту неба благодаря обсерватории "Спектр-РГ"

На детальную обработку и анализ имеющихся данных уйдут "многие годы", отметил научный руководитель российской части проекта академик Рашид Сюняев

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Ученые смогли нанести на карту неба более полумиллиона звезд с более яркими, чем у Солнца, коронами, а также почти 50 тыс. скоплений галактик благодаря обзорам, выполненным космической обсерваторией "Спектр-РГ". Об этом сообщил ТАСС научный руководитель российской части проекта "Спектр-РГ" академик Рашид Сюняев.

Он уточнил, что до отключения немецкого телескопа eROSITA (перевода его в режим safe mode) обсерватория "Спектр-РГ" завершила четыре полных скана неба и около 30% пятого. В настоящий момент продолжается обработка данных.

"Прежде всего число открытых на всем небе рентгеновских источников увеличилось по сравнению с первым обзором почти в три раза. Сейчас мы нанесли на карту около двух миллионов квазаров, более полумиллиона звезд с коронами в сотни и тысячи раз более яркими, чем у Солнца, почти 50 тысяч скоплений галактик - самых массивных гравитационно связанных объектов во Вселенной, заполненных "темным веществом" и горячим межгалактическим газом, рентгеновское излучение которого и видит eROSITA", - отметил Сюняев.

По словам ученого, это число рентгеновских источников в десятки раз превышает число объектов, известных до запуска "Спектра-РГ". А на детальную обработку и анализ имеющихся данных, подчеркнул Сюняев, уйдут "многие годы".

"У нас так много рентгеновских фотонов, что мы сейчас составляем карты отдельных участков и даже всего неба в линиях излучения ионов различных элементов от кислорода до магния, неона и даже железа. Это позволяет исследовать обогащение, например, межзвездной среды при взрывах сверхновых звезд и открывать неизвестные ранее остатки сверхновых, вспыхнувших десятки тысяч лет назад, исследовать их свойства", - добавил он.

Космический аппарат "Спектр-РГ" разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

Работой обсерватории управляет НПО им. С. А. Лавочкина. Данные с телескопов принимаются в центрах дальней космической связи в Медвежьих Озерах, Уссурийске, на Байконуре. Их обработкой занимаются в том числе аспиранты и молодые ученые. В 2022 году германская сторона практически отключила свой телескоп, переведя его в режим safe mode из-за ситуации на Украине.