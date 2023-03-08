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ТАСС

В Arianespace рассчитывают к 2025 году запускать ежегодно до 15 ракет Ariane 6 и Vega C

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Легкая (Vega C) и тяжелая (Ariane 6) европейские ракеты
Легкая (Vega C) и тяжелая (Ariane 6) европейские ракеты.
Источник изображения: ESA–David Ducros

Генеральный директор компании Стефан Исраэль признал, что переход на европейские модели оказался вынужденным после отмены 11 запусков российских ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане из-за введенных ЕС санкций

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Компания - оператор космических запусков Arianespace рассчитывает к 2025 году осуществлять ежегодно до 15 запусков с использованием новых ракет Ariane 6 и Vega C. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Стефан Исраэль.

"Наши приоритеты четко определены: мы хотим как можно скорее осуществить запуски Ariane 6 и Vega C в полной надежности, <...> важно добиться стабильности производства. К 2025-2026 годам ежегодно придется запускать с десяток Ariane 6 и не менее четырех Vega C. Это вызов, тем более что может потребоваться увеличение темпов работы с учетом растущего спроса", - написал он в колонке для газеты Les Echos, опубликованной в понедельник.

Исраэль отметил, что в настоящее время компания получила 28 заказов на запуски Ariane 6, в том числе 18 - от компании Amazon для ее собственной группировки спутников Project Kuiper. Для Vega C уже сейчас имеется очередь из 13 заказов.

В то же время Исраэль признал, что переход на европейские модели оказался вынужденным после отмены 11 запусков российских ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане из-за введенных ЕС санкций. Упомянув колоссальную разницу в объемах финансирования по сравнению с конкурентами, глава европейского оператора выразил надежду на то, что правительства стран ЕС найдут возможность компенсировать гиперинфляцию, с которой сталкиваются компании в отрасли.

Единственный коммерческий запуск Vega C в декабре 2022 года окончился неудачей. Согласно опубликованному 3 марта отчету Европейского космического агентства (ЕКА), причиной стало повреждение горловины сопла двигателя второй ступени Zefiro 40, произведенной на Украине по заказу итальянской компании Avio. Запуски Vega C планируется возобновить только в конце нынешнего года. Последние две миссии с использованием ракеты Ariane 5 должны состояться до конца лета. Запуск Ariane 6, по словам Исраэля, "не состоится до конца этого года".

Однако с учетом уже имеющегося портфеля заказов генеральный директор Arianespace назвал два будущих носителя успешными и выразил надежду на то, что в ближайшее десятилетие компания получит доступ к технологиям двигателей и ступеней многоразового использования. "Развертывание европейской группировки спутников и полет европейского астронавта с космодрома Куру - это новые рубежи для Ariane 6 и последующих ракет-носителей", - добавил он. 

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Страны
Гвиана
Украина
Франция
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
Евросоюз
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