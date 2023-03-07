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Мохаммед Реза Аштияни, глава Минобороны Ирана, прокомментировал предположение о закупках Тегераном в России систем ПВО С-400 «Триумф». Он заявил, что иранские военные в таких зенитных ракетных комплексах не нуждаются.

Об этом глава оборонного ведомства Исламской Республики говорил на брифинге в министерстве.

Аштияни отметил, что между Тегераном и Москвой складываются самые теплые отношения, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве. Но дело в том, что в сфере обеспечение военной продукцией, в том числе средствами противовоздушной обороны, иранские военные полностью обеспечены отечественными производителями. Поэтому сейчас закупать системы С-400 Тегерану не нужно, но если понадобится, он обратится к российским производителям.

Если появится подобная необходимость, то мы это сделаем, но в данный момент нам не нужно другое вооружение

- сказал Аштияни.

Министр также отметил, что многие страны мира заинтересованы в приобретении беспилотников, произведенных в Иране. Еще Аштияни высказал на брифинге, что Иран, Россия и Китай могли бы выступить единым фронтом для противодействия американскому давлению.

Интерес к российским зенитным ракетным комплексам иранские военные проявляли в 2019 году. Но когда они попросили россиян продать им такие системы, то получили отрицательный ответ.

Если эмбарго на поставки оружия будет прекращено, Москва может воспользоваться возможностью продать Тегерану С-400, а также истребители и другое оружие

- предположил тогда в своей статье обозреватель американского журнала Breaking Defense, комментируя эту новость.