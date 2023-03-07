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Мохаммед Реза Аштияни, глава Минобороны Ирана, прокомментировал предположение о закупках Тегераном в России систем ПВО С-400 «Триумф». Он заявил, что иранские военные в таких зенитных ракетных комплексах не нуждаются.
Об этом глава оборонного ведомства Исламской Республики говорил на брифинге в министерстве.
Аштияни отметил, что между Тегераном и Москвой складываются самые теплые отношения, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве. Но дело в том, что в сфере обеспечение военной продукцией, в том числе средствами противовоздушной обороны, иранские военные полностью обеспечены отечественными производителями. Поэтому сейчас закупать системы С-400 Тегерану не нужно, но если понадобится, он обратится к российским производителям.
- сказал Аштияни.
Министр также отметил, что многие страны мира заинтересованы в приобретении беспилотников, произведенных в Иране. Еще Аштияни высказал на брифинге, что Иран, Россия и Китай могли бы выступить единым фронтом для противодействия американскому давлению.
Интерес к российским зенитным ракетным комплексам иранские военные проявляли в 2019 году. Но когда они попросили россиян продать им такие системы, то получили отрицательный ответ.
- предположил тогда в своей статье обозреватель американского журнала Breaking Defense, комментируя эту новость.