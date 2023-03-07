Далекий Киев и близкий Пхеньян: пойдет ли Южная Корея на поставки оружия Украине - Мнения ТАСС

Игорь Иванов — о позиции Республики Корея в контексте событий на Украине и на Корейском полуострове

Споры о степени прочности единства западного проукраинского лагеря не утихают даже в самих странах Северной Америки и Западной Европы. И для этого есть вполне весомые основания. Если союзники США по НАТО в целом следуют курсу Вашингтона, хоть и переча ему на декларативном уровне, то "индивидуальные" союзники США, такие как Израиль, Япония и Республика Корея, в силу собственных причин проявляют большее нежелание делиться с Украиной оружием. Уже год эти страны сопротивляются настойчивым уговорам США.

Если в случае с Израилем можно говорить о традиционно сильных гуманитарных связях с Россией, а в Японии пока еще устойчивы пацифистские принципы, то у Южной Кореи настолько весомых причин, на первый взгляд, нет. Напротив, Сеул не скрывает амбиций завоевать большую долю на мировом рынке оружия. Нынешний президент Юн Сок Ёль поставил цель сделать страну четвертым экспортером вооружений в мире.

Несмотря на это, на протяжении года Сеул оставался неприступным и отказывался от прямых поставок оружия на Украину. Уже привычной стала формулировка южнокорейских чиновников: "В позиции нашего правительства изменений нет". Но чем чаще звучат эти слова, тем сильнее в глаза бросаются малейшие отступления от них.

Буквально 3 марта премьер-министр Республики Корея Хан Док Су в интервью CNN заявил, что его страна "сейчас" не готова рассмотреть поставки и "пока" не решила, будет ли это делать в 2023 году. Даже если это был краткий реверанс в сторону американских коллег или в целом незначительные дополнения без глубокого подтекста, меня как наблюдателя подобные "колебания" официальных лиц несколько настораживают. И это было не первое "отклонение" от шаблонной фразы на уровне правительства.

Определенные соображения не дают южнокорейским властям пойти на этот несомненно недружественный шаг, который лишь омрачит двусторонние отношения с Россией. Более того, он может усугубить ситуацию в сфере безопасности для самой Южной Кореи.

"Враг у ворот"

Главный, на мой взгляд, аргумент против снабжения украинской стороны оружием можно свести к одной емкой фразе президента РФ Владимира Путина в конце октября: "А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы возобновили бы сотрудничество с Северной Кореей по этому (военному) направлению?"

Не стану пытаться судить, какие формы военного сотрудничества мог иметь в виду президент. Этим должны заниматься южнокорейские специалисты, и они, вероятно, не исключают ни одного, даже самого смелого, сценария. Местные СМИ указывают, что Россия обладает технологиями, которые могли бы представлять большой интерес для ракетно-ядерной программы КНДР. К примеру, южнокорейские власти и эксперты все еще не до конца уверены, что северокорейские инженеры смогли освоить технологии, обеспечивающие повторный вход межконтинентальных баллистических ракет в атмосферу.

В связи с этим хочется напомнить скандал 2017 года как иллюстрацию потенциального интереса КНДР к советским технологиям. Тогда газета The New York Times со ссылкой на эксперта и данные спецслужб попробовала объяснить заметный прогресс ракетной программы КНДР приобретением на "черном рынке" ракетных двигателей, произведенных на украинском заводе "Южмаш". В 2012 году на Украине были осуждены двое граждан КНДР за шпионаж на этом предприятии.

Сейчас же в южнокорейском правительстве говорят о программе Пхеньяна по разработке тактического ядерного оружия. Его появление в вооруженных силах КНДР "в корне изменит" ситуацию на полуострове, заявил в Мюнхене глава МИД Республики Корея Пак Чин. Юг Корейского полуострова как будто живет в тревожном ожидании очередной вехи в ракетно-ядерной программе КНДР, готовясь к ней.

Совсем недавно Министерство национальной обороны Республики Корея назвало (в ответ) КНДР "врагом" — а с врагом возможна лишь "игра с нулевой суммой". В таких условиях любое укрепление сотрудничества между РФ и КНДР, даже экономическое или энергетическое, будет восприниматься в Сеуле с опаской. "Нас беспокоит сотрудничество между Россией и Северной Кореей в разных сферах, и нам необходимо быть готовыми к любым провокациям со стороны Пхеньяна, основанным на этих отношениях", — сказал недавно Пак Чин.

Надежды прагматиков

В любом случае Россия остается постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето. Несмотря на роль Москвы в блокировке новых санкций против КНДР, в Сеуле как будто бы верят, что когда-нибудь Россию получится убедить встать на их сторону в проблеме Корейского полуострова. Даже если этого не удастся достичь, то полный разрыв отношений с постоянным членом Совбеза — а прямая поставка оружия на Украину имеет все шансы его спровоцировать — вряд ли сделает перспективы введения новых санкций ООН против КНДР более реальными.

Кроме того, Россия была для южнокорейских компаний хоть и не ключевым, но весомым рынком. Очевидно, что из-за экономических интересов южнокорейские корпорации, такие как Samsung и Hyundai, не объявляли об уходе из России, а скорее заморозили работу. Согласно данным южнокорейской таможни, в 2021 году Россия была 12-й в списке торговых партнеров Республики Корея (Гонконг и Тайвань в статистке указаны отдельно от КНР). Торговый оборот с Россией тогда составил $27,2 млрд. В 2022 году показатель сократился до $21,1 млрд, а позиция сместилась до 21-й строчки. К сравнению, на первом месте значится КНР — в 2022 году оборот составил около $309 млрд. Торговля с США оценена в $191 млрд. Даже в конфронтации Вашингтона с Пекином Сеул встает на сторону своего политического союзника, а не крупнейшего торгового партнера.

При этом прямая поставка оружия на Украину, скорее всего, будет безвозмездной — готовность Киева заплатить за технику, которую он так настойчиво требует, вызывает большие сомнения. В этом плане Южную Корею больше интересуют будущие "проекты по восстановлению Украины" после конфликта — к ним можно привлечь свои многочисленные строительные и инфраструктурные корпорации. Прагматичность Сеула, как кажется, проявляется и в поставках артиллерийских снарядов в США. Уже идут переговоры о второй такой сделке (по крайней мере, в первом случае речь шла о "покупке").

Хотя американские СМИ писали, что эти снаряды будут переданы Украине, южнокорейские власти настаивали, что Вашингтон будет конечным получателем. Так это или нет, видимо, сказать могут только американцы, но, судя по всему, это сработало в качестве дипломатической формальности, которая предотвратила полный разрыв РК с РФ. Так же, в духе делового прагматизма, вероятно, можно рассматривать рекордные по сумме сделки Республики Корея с Польшей по покупке танков, гаубиц и самолетов.

Вода камень точит

Очевидно, что Сеул находится под сильным давлением в украинском вопросе. В конце января Республику Корея один за другим посетили генсек НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны США Ллойд Остин. Первый призвал южнокорейцев последовать примеру ФРГ и Швеции и начать поставки оружия на Украину — в страну, где идет конфликт. В Республике Корея это пока запрещено законом. После переговоров с Ллойдом Остином южнокорейский министр обороны Ли Чжон Соп на вопрос о возможности поставок оружия на Украину заявил, что в Сеуле "следят за ситуацией" — заметное отклонение от "мы поставляем только гуманитарную помощь". Не останавливается и украинская сторона, которая недавно запросила прямые консультации с южнокорейским военным ведомством и агентством оборонных закупок.

Привлекает внимание и то, что в своем дипломатическом нажиме Киев и Вашингтон используют южнокорейские внешнеполитические амбиции и риторику против самого Сеула. Президент Юн Сок Ёль поставил цель сделать Республику Корея одним из "ключевых государств мира" (global pivotal state), объявил страну сторонником "международного порядка, основанного на правилах". США и Украина всячески соглашаются с новой ролью Республики Корея в международных делах и апеллируют к статусу "ключевого государства" в своих целях.

Так или иначе, возможно, отклонения от привычных фраз об "отсутствии изменений в позиции" по поставкам — всего лишь уступки Соединенным Штатам на уровне риторики без практических последствий. По крайней мере, внешне сделка пока не выглядит привлекательной для Сеула. В случае прямых поставок Украине Южная Корея получит лишь одобрение США, но рискует усугубить положение в сфере безопасности на своей единственной сухопутной границе.

Все дороги ведут в Пхеньян

Но если главный аргумент против передачи оружия был связан с проблемами Корейского полуострова, то в этой же плоскости может лежать решающий контраргумент. Южнокорейская сторона не скрывает, что основа ее безопасности — двусторонний военно-политический союз с США. Вашингтон обеспечивает "ядерный зонтик", регулярное появление стратегических средств США, таких как авианосцы, современная авиация, подлодки, — часть стратегии по сдерживанию КНДР. Пхеньян для Сеула в принципе главная внешнеполитическая проблема сегодня.

Кроме того, укрепление сотрудничества между РФ и КНДР может сыграть свою роль в решении вопроса о поставках на Украину. Вероятно, пока американская сторона не сумела до конца убедить южнокорейцев в достоверности своих утверждений о якобы имеющей место торговле артиллерийскими снарядами между КНДР и ЧВК "Вагнер".

Так или иначе, народная республика демонстрирует прогресс в ракетно-ядерной программе и движется к получению тактического ядерного оружия, а значит, со стороны союзников нужны новые шаги для сохранения баланса (или комфортного преимущества). Сеул добивается от США большего участия и внимания к делам полуострова.

Судя по сообщениям СМИ, Республика Корея, вероятно, может быть заинтересована в подписании с США соглашения о "совместном использовании ядерного оружия", как это принято в НАТО. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль косвенно это подтвердил, заявив в начале января, что стороны обсуждают совместные учения с привлечением американских ядерных средств. А ведь амбиции могут идти еще дальше — более 70% южнокорейцев поддерживают идею о разработке собственного ядерного оружия, призывы к этому раздаются все чаще.

Все это может быть предметом торга. В условиях тревожного ожидания очередных ядерных испытаний в КНДР, если США уступят по корейской проблематике и пообещают большую поддержку, Сеул с большой вероятностью пойдет им навстречу по украинской. Уже давно южнокорейские эксперты говорят о "новой холодной войне" в Северо-Восточной Азии, в которой США, Япония и Республика Корея противостоят блоку из КНР, РФ и КНДР. При таком восприятии естественно, что для обеспечения безопасности Сеул будет опираться на Вашингтон и укреплять связи с ним, а не пытаться договориться со своим "врагом" и странами, его поддерживающими.

Вовсе не исключено дальнейшее наращивание поставок снарядов Соединенным Штатам, а это, конечно же, сыграет на руку Вашингтону на Украине. Южнокорейские компании постараются заполнить своей военной продукцией "вакуум", появившийся на рынке стран Восточной Европы. Остается лишь надеяться, что "мышление новой холодной войны" не победит и Сеул останется непреклонным в вопросе прямых поставок оружия. Хотя и "опосредованное участие" Южной Кореи отнюдь не способствует развитию двусторонних отношений с РФ.