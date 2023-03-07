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Интерфакс-АВН

"Адмиралтейские верфи" в 2024 г. заложат для Росгидромета экспедиционное судно за 40 млрд руб

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Судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи"
Судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи".
Источник изображения: © Александр Саверкин/ТАСС

Санкт-Петербург. 6 марта. ИНТЕРФАКС - АО "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) и Росгидромет подписали контракт на строительство научно-экспедиционного судна "Иван Фролов", передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии.

Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности генерального директора "Адмиралтейских верфей" Андрей Веселов и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

"У нас есть достаточно обширный график работы, он расписан до декабря 2028 года. (...) У нас контракт на проектирование и строительство - проектирование будет длиться весь этот год, закладывать судно будем в следующем году", - сказал Шумаков.

Как сообщалось, распоряжение о выделении 39,7 млрд рублей в 2023-2028 годах на строительство судна "Иван Фролов" премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в конце декабря 2022 года.

Судно, предназначенное для выполнения арктической программы РФ, будет находиться в эксплуатации у Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

На судне водоизмещением около 25 тыс. тонн разместятся 20 научных лабораторий, а также вертолетная площадка, которая сможет принимать вертолеты Ми-8, Ми-38 или Ка-32.

Экспедиционное судно будет способно перевозить необходимые для полярников грузы и доставлять к полюсам группы исследователей общей численностью до 170 человек.

Благодаря своей погрузочной технике судно сможет высадить экспедицию на необорудованный берег и на лед. В зависимости от потребности и приоритета исследований в полярных широтах, учёные на борту "Ивана Фролова" смогут вести различные проекты, изучая, например, океанское дно, атмосферные явления и космос.

Ожидается, что новое судно в 2029 году придет на смену научно-исследовательскому судну "Академик Федоров", которое было построено в 1987 году. Планируется, что судно "Иван Фролов" прослужит более 30 лет.

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Страны
Россия
Продукция
Академик Федоров
Ка-32
Ми-38
Ми-8
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
Арктика
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