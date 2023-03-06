ЗРК «Тор-М2» - самое эффективное средство против вражеских беспилотников

Спецоперация России на Донбассе против киевского режима ведется уже более года, и все это время самым эффективным образом проявляют себя комплексы и системы противовоздушной обороны.

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» круглосуточно несут боевое дежурство на Донбассе, обеспечивая российским войскам сверхнадежный щит от воздушного нападения противника.

ЗРК «Тор-М2У». Источник: https://kupol.ru/

Комплексы способен обнаружить сразу 40 целей на расстоянии нескольких десятков километров, поэтому «Торы» днем и ночью сканируют небо Донбасса, и могут поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы целей - самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и даже баллистические ракеты.

Новые кадры боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2У» регулярно публикует Министерство обороны РФ.

Как сообщают в российском военном ведомстве, российские средства противовоздушной обороны успешно обнаруживают и уничтожают разведывательные и ударные беспилотники украинских силовиков.

«В ходе боевой работы расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2У» Западного военного округа уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВФУ. Заняв позицию, расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БЛА противника. После определения целей были произведены пуски ракет», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Для предотвращения ответного удара боевая машина оперативно меняет позицию после успешного нанесения удара по воздушным целям противника.

В Минобороны подчеркивают, что основная задача «Тора» - защита стратегически важных объектов в зоне несения боевого дежурства или воинских подразделений на марше. На сегодняшний день одна боевая машина «Тор-М2У» может обеспечить противовоздушную оборону целой мотострелковой роты.

ЗРК «Тор-М2У». Источник: https://kupol.ru/

ЗРК «Тор-М2» способен молниеносно распознать и уничтожить в любую погоду разные цели: самолеты, вертолеты, дроны, и может стрелять одновременно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной.

Благодаря современной радиолокационной станции комплекс способен обнаруживать цели в радиусе более 30 км.

«Шансов на выживание у разведывательных аппаратов противника нет. «Тор» создает вокруг себя невидимый, неприступный купол, обнаруживая даже такие малые, как беспилотники, цели в радиусе 32 километров», - отмечает в Минобороны, подчеркивая, что один из расчетов ЗРК «Тор-М» ЗВО в зоне проведения СВО сбил баллистическую ракету комплекса «Точка-У», летевшую в сторону российской границы.

Напомним, что зенитные ракетные комплексы зенитной ракетной системы «Тор-М2У» разработаны и производятся на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»).

В современных вооруженных конфликтах «Тор» показал свою высокую эффективность в борьбе с различными средствами воздушного нападения противника, а также при поражении ракет реактивных систем залпового огня.