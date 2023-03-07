Войти
Военное обозрение

Северокорейские инженеры создали двигатель для ракеты-носителя с целью отправки своих спутников в космос

370
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Замдиректора Государственного управления по освоению космоса КНДР Пак Кён Су заявил сегодня в беседе с корреспондентами Центрального телеграфного агентства Кореи о том, что северокорейским инженерам удалось создать двигатель для ракеты-носителя с целью отправки своих спутников в космос.

Вот что высказал по этому поводу замглавы Национального управления аэрокосмического развития КНДР:

Мы преуспели в разработке мощного ракетного двигателя для вывода в космос ракеты-носителя с тем, чтобы впоследствии запускать на орбиту различные спутники

В то же время, добавил он, обеспечен высокий уровень многофункциональности и эффективности спутников.

В настоящее время ведётся активная работа по внедрению космических научно-технических достижений в различные отрасли, в том числе в сельское хозяйство, рыболовство, метеорологию, связь, разведку природных ресурсов, землепользование, а также защиту от стихийных бедствий

– пояснил Пак Кён Су.

Как уточнил чиновник, все эти усовершенствованные технологии позволят гораздо эффективнее осваивать космическое пространство и развивать собственную космическую программу. Своё интервью Пак дал по случаю 14 годовщины подписания Пхеньяном международного Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства (Договор о космосе), что предусматривает и развитие лунной программы КНДР.

Напомним, что в прошлом году Северная Корея произвела запуск ракеты, который стал этапом в разработке программы создания системы дистанционного зондирования Земли. Как заверяют власти республики, работы в этом направлении должны завершиться уже к следующему месяцу. В декабре 2022 страна сообщала об успешном испытании твёрдотопливного ракетного двигателя большой тяги.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Похожие новости
12.03.2021
Все больше американцев считают КНР, а не РФ, главной угрозой для США - опрос
15.02.2021
Раскрыты задачи стратегических бомбардировщиков ВВС США на территории России
29.01.2021
Реинкарнация «Черного дрозда»: гиперзвуковые самолеты США готовятся к взлету
02.10.2009
России всегда было выгодно дружить с Тегераном
28.08.2009
С больной "Булавы" на здоровую
04.08.2009
Пентагон ускорит разработку новых противобункерных бомб
07.07.2009
КНДР ежегодно получает 1,5 миллиарда долларов от торговли оружием - агентство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.03 11:25
  • 45918
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.03 11:05
  • 7
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 07.03 10:35
  • 31
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 07.03 10:27
  • 3
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 07.03 10:20
  • 1
"Калашников" создает систему управления огнем из стрелкового оружия
  • 07.03 09:57
  • 2
Новый китайский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс HQ-11 (H-11)
  • 07.03 09:55
  • 1
МВД Белоруссии решило обзавестись подразделениями операторов беспилотников
  • 07.03 02:05
  • 1
ВС России применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения
  • 06.03 21:45
  • 4
В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
  • 06.03 17:20
  • 2
Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей
  • 06.03 12:11
  • 2
На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций
  • 06.03 11:53
  • 1
Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача
  • 06.03 11:43
  • 1
Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс
  • 06.03 11:40
  • 1
В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
  • 06.03 11:31
  • 3
При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление