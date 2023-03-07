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Военное обозрение

МВД РБ: В настоящее время у границы с Беларусью сконцентрированы украинские войска в количестве 17 тыс. человек

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Источник изображения: topwar.ru

В Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии сообщили о том, что в настоящее время у белорусско-украинской границы сконцентрированы украинские войска в количестве 17 тыс человек. Его слова приводит государственный телеканал СТВ.

Вот что следует из сообщения госпогранслужбы Белоруссии:

Согласно информации, имеющейся в распоряжении ГПК, у границы Республики Беларусь с Украиной, находятся 17 тыс украинских военных

Как отметили в ведомстве, украинские солдаты в Ровненской области продолжают ужесточать контроль на белорусском участке границы, возводя новые фортификационные и инженерные сооружения и создавая вторую линию противотанковых рвов с использованием специальных бетонных конструкций - тетраэдров (так называемые драконьи зубы).

Как заявил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков, подразделение по борьбе с диверсионно-разведывательными группами под названием «Рысь» ведёт активную работу в этом направлении.

Спецподразделение «Рысь» было учреждено во внутренних войсках, в приоритетные задачи которого входит предотвращение диверсионно-разведывательной деятельности. Состоит оно из прошедших профессиональную подготовку военнослужащих внутренних войск. Хочу отметить, что несут службу в этом подразделении исключительно контрактники, которые уже выразили готовность работать в любом уголке страны

– отметил Кубраков в эфире гостелеканала ОНТ.

Напомним, что ранее президент РБ Александр Лукашенко поручил ответственным ведомствам усилить охрану границ Белоруссии на фоне активного присутствия украинских военнослужащих в этом регионе. Ранее Киев соорудил инженерные заграждения, в том числе и минные, а украинские военные постоянно устраивают провокации у белорусской границы.

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Страны
Белоруссия
Украина
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