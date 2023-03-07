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ТАСС

Рогов сообщил, что группировка ВСУ на запорожском направлении достигла 30-32 тыс. человек

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Солдаты ВСУ на БТР
Солдаты ВСУ на БТР.
Источник изображения: © AP Photo / Andriy Dubchak

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", Вооруженные силы Украины накапливают боевиков на этом направлении для перехода к активным действиям

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили общую численность группировки на запорожском направлении до 30-32 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Если говорить о численности боевиков вдоль линии соприкосновения, тех, кого накапливают в городе Запорожье и на границе Днепропетровской и Запорожской областей, то это где-то 30-32 тыс. суммарно есть", - сказал он.

Рогов отметил, что ВСУ накапливают боевиков на запорожском направлении для перехода к активным действиям. "Если говорить о переброске, то 3,5 тыс. боевиков ВСУ были переброшены в город буквально за трое суток, это очень быстро. На границе Днепропетровской и Запорожской областей порядка 12 тыс. человек аккумулировано именно для наступления. Идет накопление сил, и это очевидно, все говорит о том, что это (попытка наступления - прим. ТАСС) будет в конце марта - начале апреля", - сказал он.

По данным Рогова на середину февраля, на запорожской линии боевого соприкосновения находилось около 25 тысяч украинских военнослужащих, для перехода к активным действиям ВСУ необходимо сосредоточить не менее 40 тыс. человек. 

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Страны
Россия
Украина
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