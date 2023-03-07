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ЦАМТО

Проект бюджета КНР на 2023 год предусматривает увеличение военных расходов на 7,2 проц.

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Женщины-солдаты НОАК во время маршировки на военной базе под Пекином
Женщины-солдаты НОАК во время маршировки на военной базе под Пекином.
Источник изображения: © AP Photo / Ng Han Guan, File

ЦАМТО, 6 марта. Китай в 2023 году увеличит военный бюджет на 7,2%, – до 1553,7 млрд. юаней (около 224,8 млрд. долл. по текущему курсу). Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в обнародованном 5 марта проекте бюджета.

"Расходы на национальную оборону (составят) 1553,7 млрд. юаней с увеличением на 7,2%", – говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Официальный представитель первой сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао на пресс-конференции 4 марта заявил, что Китай наращивает оборонный бюджет, исходя из необходимости отвечать на сложные вызовы безопасности и выполнять обязательства крупной страны. По его словам, модернизация вооруженных сил Китая не будет представлять угрозы ни для одной страны мира, отмечает агентство.

Как напоминает "РИА Новости", военный бюджет КНР по объему занимает второе место в мире после США. Согласно проекту бюджета на 2022 год, Китай планировал довести военный бюджет до 1,45 трлн. юаней (209,9 млрд. долл.), увеличив военные расходы на 7,1% в годовом выражении. Эта тенденция вызывает опасения и критику других государств, однако власти Китая заявляют, что военные расходы страны целесообразны, и они будут сохранять умеренный и стабильный рост в соответствии с экономическим развитием страны.

Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва – высшего законодательного органа страны – открылась в Пекине 5 марта и продлится до 13 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тыс. делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство КНР, сообщает агентство.

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Китай
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