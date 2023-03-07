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ТАСС

Politico: прибытие украинских летчиков в США не меняет позицию Вашингтона об отправке F-16

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ВВС Украины
ВВС Украины.
Источник изображения: Минобороны Украины

По сведениям газеты, в рамках проводимой в Аризоне спецпрограммы украинцы не будут пилотировать американские самолеты

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Прибытие двух украинских летчиков в США для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе с истребителями F-16, не свидетельствует об изменении позиции Вашингтона, который считает отправку Киеву таких самолетов преждевременной и не рассматривает ее в качестве приоритета. Об этом в воскресенье написала газета Politico со ссылкой на источники.

"Решение привезти украинских пилотов в США для проведения оценки не меняет представление о том, следует ли предоставлять Киеву самолеты F-16", - говорится в сообщении издания.

По словам неназванного представителя Минобороны США и еще одного собеседника газеты, специальная программа, предназначенная для украинских пилотов, должна была начаться в конце 2022 года, но ее реализацию впоследствии было решено перенести. Украинские летчики находятся на базе в штате Аризона уже неделю и пробудут там еще одну. Газета отмечает, что в рамках программы украинцы не будут пилотировать американские самолеты.

О прибытии украинских летчиков в США в субботу сообщал телеканал NBC, уточнив, что в марте прибудут еще восемь летчиков с Украины.

На минувшей неделе заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, что Соединенные Штаты не считают поставку Киеву американских истребителей F-16 приоритетом и поэтому не начинали обучение украинских пилотов управлению техникой, которую Украина может никогда не получить. Как заверил представитель Пентагона, вопрос поставок Киеву истребителей был "внимательно изучен" специалистами. По его словам, на передачу Украине новых F-16 ушло бы "от трех до шести лет", так как их необходимо еще произвести, а передача более старой техники потребовала бы "от 18 до 24 месяцев". 

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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