Это не ПВО Судного дня: почему комплекс "Абакан" считается уникальным на оружейном рынке

ТАСС — о новой российской системе противоракетной обороны

На Международной выставке вооружений IDEX 2023, прошедшей в феврале в Абу-Даби (ОАЭ), Россия презентовала иностранным заказчикам систему эшелонированной нестратегической противоракетной обороны (ПРО), состоящую из трех элементов: подсистемы разведки, подсистемы управления и подсистемы огневого поражения из трех эшелонов. Она создана на основе российских систем ПВО-ПРО.

Первый ее элемент служит для уничтожения баллистических ракет средней дальности при помощи зенитных ракетных систем (ЗРС) дальнего действия (С-400 "Триумф", "Антей-4000" либо "Абакан"). Во второй эшелон входят комплексы средней дальности ("Витязь", "Викинг"), которые призваны поражать оперативно-тактические и тактические ракеты. Третий эшелон, включающий зенитный ракетно-пушечный комплекс малой дальности "Панцирь-С1М", предназначен для поражения реактивных снарядов и элементов высокоточного оружия.

Среди этих систем стоит выделить зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нестратегической противоракетной обороны (НПРО) 98Р6Е "Абакан". Созданный специалистами концерна ВКО "Алмаз-Антей", он способен заполнить на рынке вооружений новую нишу. По словам экспертов, на данный момент он не имеет аналогов в мире, а в совокупности с практичностью и надежностью способен привлечь потенциальных покупателей с Ближнего Востока. Еще одним плюсом для заинтересованности зарубежных клиентов может стать привлекательная цена комплекса. Специалисты отмечают, что "Абакан" является первым в мире специализированным комплексом, предназначенным для борьбы с высокоскоростными высотными целями с баллистическими траекториями.

О существовании проекта "Абакан" стало известно накануне открытия военно-технического форума "Армия-2020". Тогда на выставке впервые показали самоходную пусковую установку (СПУ) 51П6Е2 из состава ЗРК НПРО, в том числе отмечалось, что проект разработан специально для международного рынка. Полноценный образец впервые был представлен на "Армии-2021".

ЗРК "Абакан" — пусковая установка 51П6Е2 и РЛС 98Л6Е. Источник: Виктор Бодров/ ТАСС

Его зарубежная премьера состоялась на выставке Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. И уже тогда новый ЗРК привлек к себе внимание зарубежных специалистов и СМИ. Однако удалось ли заинтересовать реальных заказчиков — пока неизвестно.

Из чего состоит комплекс

В состав ЗРК "Абакан" входит высокомобильная многофункциональная РЛС обнаружения и сопровождения баллистических целей 98Л6Е "Енисей" на шасси с колесной формулой 4х4, а также несколько высокомобильных самоходных пусковых установок (ПУ) 51П6Е2 на шасси с колесной формулой 5х5. Эта станция устойчиво сопровождает воздушные объекты с очень малой отражающей поверхностью.

Количество ПУ в составе "Абакана" определяется боевой задачей. Каждая пусковая установка имеет поднимаемые в вертикальное положение два цилиндрических пусковых контейнера с зенитными управляемыми ракетами 9М82МДЭ и дисковую РЛС управления огнем. В горизонтальном походном положении РЛС управления огнем располагается между контейнерами с ракетами. Масса ПУ с боекомплектом — 53,5 т. Минимальный боевой расчет — пять человек.

Стрельба и боевая работа в движении невозможна, однако подготовка к ним занимает минимальное время. Развертывание комплекса с марша — не более 15 мин., а подготовка к стрельбе из развернутого состояния — около 3 мин.

Практичность и надежность

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с ТАСС выразил мнение, что "Абакан" должен привлечь потенциальных покупателей с Ближнего Востока своей практичностью и надежностью. "Комплекс отличается практичностью, это не ПВО Судного дня. Он будет использоваться по более скромным, скажем так, целям, но весьма эффективно, как и вся продукция "Алмаз-Антей". По сути, это экспортный вариант уже имеющегося на вооружении комплекса, — рассказал эксперт. — Все возможные его испытания и мероприятия, связанные с испытанием отдельных типов его характеристик, уже проведены. <…> Поэтому комплекс "Абакан" испытанный, надежный, и восточный покупатель может быть уверен в его ТТХ".

Многофункциональная РЛС разведки и целеуказания 98Л6Е из состава зенитного ракетного комплекса нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е "Абакан". Источник: Виктор Бодров/ ТАСС

Основной задачей комплекса является поражение тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, перехват таких целей осуществляется на дальности до 300 км и высоте до 25 км. Скорость цели — до 3,5–4 км/с.

Эффективное использование

ЗРК "Абакан" способен перехватывать баллистические ракеты, которые угрожают важным объектам, тогда как прочие цели должны поражаться другими ЗРК. Такое разделение целей повышает общую эффективность ПВО-ПРО, так как одновременное использование "традиционного" ЗРК и "Абакана" помогает более эффективно использовать их технический потенциал. Комплекс сосредоточится на аэродинамических целях, а всеми баллистическими угрозами займется "Абакан".

По словам Михайлова, комплекс дополняет стратегическую противоракетную оборону и будет интересен государствам, у которых есть серьезные конкуренты и намечаются серьезные военные конфликты с применением высокоточного вооружения. "Вот для таких государств нужен "Абакан". Он не настолько дорогой, как С-400, но его возможности намного мощнее по дальности, возможностям его радаров и так далее", — считает Михайлов.

Транспортно-пусковой контейнер с зенитной управляемой ракетой 9М82МДЭ. Источник: Виктор Бодров/ ТАСС

Специалист также отметил привлекательную цену российского комплекса. "Абакан" менее дорогой по стоимости, что очень важно для покупателей. По сути, он приспособлен к тем реалиям, в которых сейчас находятся страны евразийского и азиатского пространства. Этот комплекс изначально направлен не на то, чтобы сбивать межконтинентальные ракеты или другое стратегическое наступательное вооружение. ЗРК "Абакан" направлен именно на работу по целям, которые могут быть в военных конфликтах в этом пространстве. То есть самолеты, вертолеты, ударные БЛА, баллистические ракеты различной дальности, новые поколения крылатых ракет", — подчеркнул специалист.

Нет конкурентов

Сейчас мировой рынок вооружений предлагает множество разнообразных зенитных ракетных комплексов, способных выполнять задачи ПВО и НПРО. При этом специализированные системы, предназначенные для борьбы только с нестратегическими баллистическими угрозами, пока отсутствуют. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что "Абакан" не имеет прямых конкурентов.

"Это комплекс, у которого я не вижу на данный момент конкурентов. Сейчас очень хорошо свои национальные системы ПВО-ПРО развивает Китай. У него уже есть мобильные комплексы — аналоги наших С-300. Возможно, где-то китайские изделия могут посоревноваться с "Абаканом". И то не стоит забывать, что там во многом наши технологии тоже имели место быть", — отметил Михайлов.

По его словам, комплекс может с большой эффективностью применяться для поражения нестратегических целей ПРО и при этом экономить заказчику средства. "Например, ударный БЛА стоимостью в полмиллиона долларов. Для его уничтожения придется потратить ракету стоимостью в $2–3 млн. Это очень дорого для заказчика. Можно потратить более дешевую ракету комплекса "Абакан" и сбить его с той же эффективностью", — добавил эксперт.

Таким образом, специалисты концерна ВКО "Алмаз-Антей" разработали и создали новый комплекс, который уже сейчас способен бороться со сложными целями. Он полностью прошел все испытания и готов быть принят на вооружение иностранными партнерами России.

При этом покупатель, по сути, приобретает вместе с комплексом еще один эшелон НПРО. "У заказчика, который покупает ЗРК "Абакан", появляется еще один эшелон его противоракетной обороны, и это эшелон нестратегической противоракетной обороны. Если у заказчика уже есть системы стратегического ПРО, например С-400, ему нужно такое звено перехода между комплексами средней дальности, которое прикрывает какие-либо объекты от, допустим, БЛА, военных самолетов, вертолетов. И заказчику нужен комплекс более высокого уровня, но не настолько дорогой, как С-400. Вот это промежуточное звено нестратегического ПРО берет на себя "Абакан", — заключил Михайлов.

На оружейном рынке закономерно возникнет конкуренция, но звание прародителя целого направления зенитных ракетных систем останется за российским комплексом. "Абакан" может интегрироваться в любую систему ПВО-ПРО — работать в связке с иностранными зенитными ракетными системами. А это расширяет возможности группировки любого государства по отражению массированной атаки баллистическими ракетами противника.

Евгений Вагин, Роман Азанов