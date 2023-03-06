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D-Russia.ru

Китай обошёл США в области исследований передовых технологий — доклад

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Китай обошёл США в области исследований передовых технологий — доклад
Китай обошёл США в области исследований передовых технологий — доклад.
Источник изображения: D-Russia.ru

КНР добилась лидерства в сфере исследований передовых и критически важных технологий, обойдя США и другие страны Запада, сообщает в четверг Reuters со ссылкой на доклад Австралийского института стратегической политики (Australian Strategic Policy Institute, ASPI), подготовленный по заказу Госдепа США.

Согласно докладу, Китайская академия наук занимает первые или вторые места в области исследований в сфере 44 видов технологий, которые отслеживают специалисты ASPI. В том числе в сфере обороны, космоса, робототехники, энергетики, окружающей среды, биотехнологий, искусственного интеллекта, передовых материалов и квантовых технологий.

Исследователи ASPI указали также на риск того, что КНР станет монополистом в сфере синтетической биологии, производства аккумуляторов для электротранспорта, технологий 5G и нанопроизводства.

Указывается, что КНР наращивает исследования при помощи знаний, полученных за рубежом — пятая часть ведущих китайских специалистов обучались в странах, входящих в альянс «Пять глаз».

Несмотря на сдачу ряда позиций, США удерживают лидерство в сфере исследований в области высокопроизводительных и квантовых вычислений, малых спутников и вакцин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Китай
США
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