Азербайджан требует вывода армянских военных из Карабаха, выступает за установление КПП на границе - МИД

Баку. 5 марта. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министерство иностранных дел Азербайджана после инцидента в воскресенье, в результате которого есть жертвы и пострадавшие, заявило, что для предотвращения провокаций необходимо установить контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией и вывести армянских военных из Карабаха.

"Армения не заинтересована в установлении мира и безопасности в регионе. Эти действия еще раз доказывают необходимость применения погранично контрольно-пропускного режима между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Там добавили, что "азербайджанская сторона требует выполнения трехсторонней заявлений (подписанных лидерами Азербайджана, Армении и РФ - ИФ), прекращения незаконной транспортировки оружия и боеприпасов, личного состава и мин из Армении на азербайджанскую территорию, а также немедленного вывода армянских вооруженных сил".

Баку возложил на Ереван всю ответственность за обострение ситуации в регионе.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о военной провокации в Карабахе. "Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки военной техники, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно находится российский миротворческий контингент, по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу. Утром 5 марта в целях проверки полученной информации подразделениями Азербайджанской Армии была предпринята попытка остановки и проверки автомобилей, осуществляющих незаконные военные перевозки", - заявляло ведомство.