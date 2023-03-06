Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача

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Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил о том, что разработка истребителя шестого поколения в рамках проекта Next-Generation Air Dominance (NGAD) остаётся приоритетной задачей для Пентагона. В планы конструкторов входит создание истребителя шестого поколения, предназначенного для завоевания господства в воздухе. Он заменит многоцелевой истребитель Boeing F-22 Raptor.

Американские ВВС в проекте намерены использовать инновационный БПЛА для сопровождения пилотируемых воздушных судов согласно военной концепции Collaborative Combat Aircraft, нацеленной на создание совместного флота летательных аппаратов на основе искусственного интеллекта. Оборонная компания «Локхид Мартин» уже представила макет этого ЛА.

Для самолёта 6-го поколения будет осуществляться дозаправка в воздухе по принципу представленного концепта летающего танкера LMXT. Что касается его основных характеристик, то держатся они в строжайшей секретности.

В рамках проекта NGAD специалисты изучат пять различных технологий, которые, наверняка, будут использованы при конструкции фюзеляжа самолёта, что позволит сохранить не только его малозаметность, но и улучшить скоростные показатели наряду с наличием более эффективной системой терморегулирования.

Также стоит отметить, что в отличие от F-22 истребитель нового поколения сможет брать на борт больше полезной нагрузки, что на его высокой маневренности, как утверждается, сказаться не должно.