Эксперт: конфликт на Украине ускорил изменение миропорядка и сближение России с Китаем

Профессор глобальной истории Оксфордского университета Питер Франкопан считает, что Москву и Пекин объединяет "общий акцент на важность стабильности и распространяемое ими представление о том, что Запад нестабилен"

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Специальная военная операция России на Украине запустила процессы, которые обостряют отношения между Западом и странами глобального Юга, ускоряют изменение мирового порядка и сближение между Москвой и Пекином. Такое мнение выразил в авторской статье "Выигрывает ли Путин?", опубликованной в субботу в британском еженедельном журнале The Spectator, писатель и профессор глобальной истории Оксфордского университета Питер Франкопан.

Он пишет, что конфликт "стал моментом одного из крупнейших перераспределений богатства в истории, позволив странам с большими запасами энергоресурсов получить сверхприбыли, что в свою очередь ускорило изменение мирового порядка". В то время как британские компании BP и Shell, американские Exxon, Chevron и французская Total Energies в 2022 году получили прибыль в размере $200 млрд, а члены ОПЕК заработали на экспорте нефти около $850 млрд, европейские государства столкнулись с проблемой резкого роста инфляции. Увеличение стоимости энергоносителей и в особенности сжиженного природного газа, который в больших объемах стали закупать в Европе, спровоцировало кризис в таких странах, как Бангладеш и Пакистан. "Это создало почву для волнений и политической нестабильности, а также усилило чувство неприязни к Западу в мире", - считает эксперт.

Новый союз

Франкопан отмечает, что и сам конфликт, и то, как на него отреагировали западные государства, "породили огромные возможности для китайско-российского сотрудничества". По его мнению, две страны объединяет "общий акцент на важность стабильности и распространяемое ими представление о том, что именно Запад деструктивен, непредсказуем и нестабилен". Профессор констатирует, что антиамериканская и социально консервативная риторика Москвы находит отклик в бывших колониях и не только, а вакцинная дипломатия РФ и КНР во время пандемии COVID-19 позволила им значительно укрепить позиции в странах Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. При этом западные государства, скупавшие вакцины и наборы для экспресс-тестов и отказавшиеся отменять патенты на свои разработки, напротив, понесли имиджевые потери. Странам, которые "давно относились с подозрением к американскому могуществу", также импонирует картина многополярности, в которой "США перестанут быть мировым полицейским", полагает Франкопан.

"Костяк западной коалиции остается прочен, но ей не удалось заручиться поддержкой многих государств, отказавшихся вставать на ту или иную сторону. Дипломатические усилия Москвы, которая последние 10 лет налаживала связи и оттачивала свой нарратив, принесли плоды", - отмечает исследователь, указывая на то, что в марте прошлого года 25 стран Африки не стали осуждать действия РФ на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, несмотря на "огромное давление со стороны Запада".

Безрадостные перспективы

Франкопан ставит под сомнение распространенный среди союзников Украины тезис о том, что Россия терпит как экономическое, так и военное поражение. Он указывает, что некоторые успехи украинских силовиков не могут компенсировать большие потери, и, несмотря на обещания западных лидеров передать Киеву новые вооружения, чтобы "закончить начатое", "перспективы ближайших недель, месяцев и даже лет выглядят отнюдь не радужными". По мнению эксперта, у России, ВВП которой в прошлом году сократился значительно меньше, чем ожидалось, также больше человеческих и финансовых ресурсов, чем у Украины, и в "войне на истощение" именно она выглядит фаворитом.