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Интерфакс-АВН

Шойгу провел совещание с заместителями министра обороны в штабе объединенной группировки российских войск - Минобороны РФ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу после инспекции передового пункта управления группировки "Восток" на южно-донецком направлении провел совещание со своими заместителями по обеспечению войск вооружением, техникой и боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал заместителей министра обороны Российской Федерации по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами", - заявили в Минобороны России.

Там отметили, что отдельное внимание Шойгу уделил организации боевой подготовки резерва, военно-политической работы, а также других видов всестороннего обеспечения войск.

На распространенных ведомством видеокадрах показано, что в совещании участвовали командующий объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции на Украине, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, его первый заместитель - начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Сергей Рудской, главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Сергей Суровикин, замминистра обороны РФ, курирующий военное строительство, Тимур Иванов, замминистра обороны РФ, курирующий боевую подготовку Юнус-Бек Евкуров и другие.

В завершение работы в штабе группировки Шойгу пообщался с военнослужащими и наградил их, в том числе, высшими государственными наградами страны - медалями "Золотая Звезда", орденами Мужества, знаками отличия "Георгиевский крест" и медалями "За отвагу", сказали в Минобороны РФ.

"Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от вас новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране", - процитировали в Минобороны слова Шойгу.

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