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ТАСС

FT: Украина хочет получать от ЕС около 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц

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Украинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области. 9 января 2023
Украинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области. 9 января 2023.
Источник изображения: © AP Photo / LIBKOS

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что в связи с этим европейская оборонная индустрия должна перейти к "экономике военного времени"

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой поставлять ей около 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц для достижения успехов на поле боя. Об этом в пятницу сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на письмо украинского министра обороны Алексея Резникова европейским коллегам.

По его словам, в среднем Украина использует примерно 110 тыс. снарядов калибра 155 мм в месяц, что составляет 25% от количества снарядов, применяемых российской стороной. "Если бы мы не были ограничены количеством доступных артиллерийских снарядов, мы могли бы использовать полный боекомплект - 594 тыс. снарядов в месяц, - написал Резников. - По нашим оценкам, для успешного выполнения боевых задач минимальная потребность составляет по меньшей мере 60% от полного боекомплекта, или 356,4 тыс. снарядов в месяц".

В этой связи еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью газете заявил, что европейская оборонная индустрия должна перейти к "экономике военного времени", чтобы "удовлетворить потребности в оборонном производстве". Согласно изданию, вопрос финансирования наращивания производства вооружений и боевой техники может быть обсужден лидерами стран ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 марта. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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