FT: Украина хочет получать от ЕС около 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что в связи с этим европейская оборонная индустрия должна перейти к "экономике военного времени"

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой поставлять ей около 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц для достижения успехов на поле боя. Об этом в пятницу сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на письмо украинского министра обороны Алексея Резникова европейским коллегам.

По его словам, в среднем Украина использует примерно 110 тыс. снарядов калибра 155 мм в месяц, что составляет 25% от количества снарядов, применяемых российской стороной. "Если бы мы не были ограничены количеством доступных артиллерийских снарядов, мы могли бы использовать полный боекомплект - 594 тыс. снарядов в месяц, - написал Резников. - По нашим оценкам, для успешного выполнения боевых задач минимальная потребность составляет по меньшей мере 60% от полного боекомплекта, или 356,4 тыс. снарядов в месяц".

В этой связи еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью газете заявил, что европейская оборонная индустрия должна перейти к "экономике военного времени", чтобы "удовлетворить потребности в оборонном производстве". Согласно изданию, вопрос финансирования наращивания производства вооружений и боевой техники может быть обсужден лидерами стран ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 марта.