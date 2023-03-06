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ЦАМТО

Тайвань намерен приобрести боеприпасы для истребителей F-16 – DSCA

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Истребитель F-16 ВВС Тайваня
Истребитель F-16 ВВС Тайваня.
Источник изображения: thedrive.com

ЦАМТО, 3 марта. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Тайваню через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) боеприпасов для истребителей F-16 и сопутствующего оборудования.

Общая стоимость заказа в рамках программы "Иностранные военные продажи" может составить 619 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 1 марта.

Представительство TECRO обратилось к руководству США с запросом о возможности продажи 100 высокоскоростных противорадиолокационных ракет AGM-88B HARM (High Speed Anti-Radiation Missiles), 23 учебных ракет AGM-88B HARM, 200 управляемых ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM, четырех секций управления AIM-120C-8 AMRAAM и 26 многоцелевых пусковых установок LAU-129.

Запрос также включает пусковые установки LAU-118A с ALIC (Advanced Launcher Interface Computer); контейнеры для ракет HARM; секции управления и контейнеры для AIM-120; учебные ракеты AIM-120C (CATM); макеты учебных ракет для подготовки обслуживанию (DATM); поддержку при интеграции и испытаниях с соответствующим оборудованием; поддержку боеприпасов и соответствующее оборудование; запасные части, расходные материалы и аксессуары; поддержку при ремонте и возвращении; секретное программное обеспечение; техническое обслуживание и сопровождение обслуживания; секретные руководства и техническую документацию; инженерную, техническую и логистическую помощь правительства США и подрядчиков, другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Продажа соответствует положениям "Закона об отношениях с Тайванем 1979 года" (Public Law 96-8).

Как заявлено, продажа соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и поддержит усилия заказчика по модернизации вооруженных сил.

В уведомлении отмечается, что продажа будет способствовать улучшению потенциала заказчика по обеспечению защиты своего воздушного пространства, региональной безопасности и повысит совместимость с ВС США. При этом получатель не испытает затруднений при принятии систем на вооружение.

Основными подрядчиками выбраны компании Raytheon Missiles and Defense и Lockheed Martin Corporation. Покупатель обычно запрашивает реализацию компенсационных программ, детали которых будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Страны
США
Тайвань
Продукция
AMRAAM
F-16
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
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