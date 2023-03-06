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Военное обозрение

Президент России подписал указ об ответственности предприятий за срыв государственного оборонного заказа

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Источник изображения: topwar.ru

Если промышленные предприятия будут срывать выполнение государственного оборонного заказа в условиях военного положения, в их отношении будет вводиться такая мера как внешнее управление. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с указом главы государства, до окончания военного положения будут приостанавливаться права акционеров, компания будет переподчиняться управляющей организации, выбираемой на основе представления Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Эта управляющая организация и будет руководить предприятием до тех пор, пока будет действовать военное положение.

Данная мера представляется адекватным ответом на попытки саботажа поручений руководства страны в сложной военно-политической ситуации. В условиях специальной военной операции и наличия угроз со стороны «коллективного Запада» Россия будет уделять особое внимание военной промышленности – как ее развитию и совершенствованию, так и эффективности работы.

Предприятия должны в срок выполнять поставленные в рамках оборонного заказа задачи, в частности вовремя производить военную технику, вооружение, боеприпасы и передавать их для дальнейших испытаний и последующей эксплуатации в войска. В условиях военного положения не должно быть никаких препятствий для получения фронтом всего необходимого. Никакие коммерческие соображения или административные проблемы в данном случае не могут рассматриваться как уважительная причина невыполнения поставленных руководством страны в рамках гособоронзаказа задач.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Путин Владимир
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