Украинская пресса сообщает о появлении на вооружении ВСУ «мобилизационного» варианта танков Т-72А

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На Украине замечены так называемые "мобилизационные" танки Т-72, представляющие собой упрощенный вариант ОБТ Т-72АМТ, разработанного для ВСУ в 2017 году. Модернизацию "обычных" Т-72 до уровня Т-72АМТ производил Киевский бронетанковый ремонтный завод, поставки начались в 2020 году.

По данным украинской прессы, во время тренировок 3-й отдельной танковой бригады были замечены танки Т-72 в "упрощенной" конфигурации, так называемые "мобилизационные". На них полностью заменены базовые приборы наблюдения командира и наводчика, отсутствует ИК-прожектор "Луна", установлена открытая турель с зенитным пулеметом, танк оснащен обычными стандартными литыми гусеницами с последовательным шарниром. Возможны еще какие-то изменения, но они находятся внутри.

Предполагается, что это восстановленные с учетом имеющихся возможностей танки Т-72А, находившиеся в отстойниках бронетанковых заводов. Хотя существует и другой вариант, который более реален - это польские "пустые" ОБТ Т-72М1, являющиеся экспортным вариантом Т-72А.

Ранее сообщалось, что проходящие на Киевском ремонтном заводе модернизацию танки Т-72 до уровня Т-72АМТ в итоге получают динамическую систему защиты "Нож" вместо "Контакта", прицел 1К13 для стрельбы управляемыми ракетами "Комбат". Кроме того, на танки устанавливается навигационная система СН-3003 "Базальт", приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, более мощный двигатель В-84-1 вместо В-46, элементы ходовой от Т-80 и современные радиостанции Aselsan или Harris.