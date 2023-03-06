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ТАСС

МИД РФ: процесс укрепления ВСУ со стороны США рассчитан на долгосрочную перспективу

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Американский барражирующий боеприпас Switchblade
Американский барражирующий боеприпас Switchblade.
Источник изображения: CC0 / U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Tyler Forti /

В ведомстве также обратили внимание на решение Вашингтона ужесточить систему контроля поставок американского оружия за рубеж

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Очередной пакет военной помощи Киеву от США свидетельствует о том, что процесс укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассчитан на долгосрочную перспективу. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"В годовщину начала СВО американские власти объявили об очередном пакете военной помощи объемом в $2 млрд, куда войдут в том числе несколько типов БПЛА, включая модернизированный дрон-камикадзе Switchblade 600, авиационный комплекс CyberLux К8, боеприпасы для РСЗО HIMARS и ракетные системы с лазерным наведением, 155-мм снаряды, оборудование для разминирования и радиоэлектронные средства защиты. Вашингтон не скрывает, что данное оборудование будет специально заказываться у производителей, а это значит, что процесс укрепления ВСУ рассчитан на долгосрочную перспективу. Это подтверждает и готовность продолжать обучать украинских военных в США и других странах НАТО "сколько потребуется", - заявили в дипведомстве.

Как констатировали в МИД РФ, США и их союзники по Североатлантическому альянсу продолжают последовательно реализовывать свои геополитические планы по уничтожению России, все более активно накачивая Украину вооружениями, натаскивая украинских военных, помогая Киеву с определением целей и направления ударов. "Поставляя на Украину высокотехнологичные виды вооружений, США и другие страны НАТО превращают ее в персональную лабораторию и полигон для испытания своих разработок", - указали в министерстве.

На Смоленской площади при этом обратили внимание на решение Вашингтона ужесточить систему контроля поставок американского оружия за рубеж, согласно которому оно не должно использоваться для совершения актов геноцида, преступлений против человечности, нарушений международного гуманитарного права. "Однако если такое оружие используется в интересах США на Украине, то в Вашингтоне закрывают на это глаза. В зоне проведения специальной военной операции украинские вооруженные формирования бьют из американского оружия по мирным жителям, используют их в качестве живого щита, расстреливают из него пленных", - подчеркнули в МИД РФ. 

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Украина
Продукция
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Проекты
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