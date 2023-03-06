Разведка доложила – анализ подкачал

Фактор внезапности в современных геополитических и геостратегических условиях

Вторжение Германии в СССР 22 июня 1941 года стало внезапным не по срокам, а по масштабу задействованных сил и средств. Фото Федерального архива Германии

Взяться за перо нас подвигла статья Александра Бартоша «Фактор внезапности вчера и сегодня» («НВО» от 20.01.23). Разделяя в целом позицию автора, возьмем на себя смелость внести некоторые уточнения и дополнения.

В военной сфере во многих предметных областях нет понятийного единства, что является следствием методологических ошибок в формировании научной терминологии. В данном случае речь пойдет о понятии «внезапное нападение противника». Сегодня широкое распространение получили такие словосочетания, как «внезапный ракетно-ядерный удар», «внезапный (быстрый) глобальный удар» и т.п., где определяющим понятием является «внезапность». Именно внезапность нападения Германии на СССР в июне 1941 года явилась одной из важнейших причин поражений наших войск в начальный период Великой Отечественной войны.

Вместе с тем трактовка понятия «внезапность» в данном случае неполна. Главная опасность заключалась не в том, что немцы внезапно перешли границу, а в том, что для нас оказалось внезапным «их шестикратное и восьмикратное превосходство в силах на решающих направлениях» (Владимир Карпов, «Маршал Жуков»).

«При современных средствах разведки одним государством военной подготовки другого нельзя говорить о какой-либо политической внезапности. Мы не собираемся верить сказкам Пуанкаре, по свидетельству которого Германия внезапно напала на Францию, а Австро-Венгрия – на Сербию», – писал Борис Шапошников в книге «Мозг армии».

Очевидно, такого рода политической внезапностью можно объяснить и начальный этап специальной военной операции (СВО) на Украине.

ЧТО ТАКОЕ ВНЕЗАПНОСТЬ

Внезапность как принцип военного искусства – категория не новая. Под ней понимается комплекс мер, неожиданных для противника по времени, месту, масштабам, средствам и способам действий войск (сил), проводимых в целях его разгрома и способствующих успеху (победе) в бою, операции, войне.

Исследуя проблему внезапности, необходимо отметить следующие аспекты:

1. Наибольший эффект от внезапности получает тот, кто умело сочетает ее с инициативой и смелостью в решениях.

2. Внезапность – принцип временный, продолжительность его действия зависит от способности стороны, подвергшейся внезапному удару, изыскать средства, пути и способы для принятия контрмер.

3. Нельзя абсолютизировать данный принцип, то есть стремиться к достижению успеха только на основе внезапного удара без учета других принципов военного искусства.

В зависимости от масштаба боевых действий и полученных результатов принято рассматривать внезапность стратегическую, оперативную и тактическую.

Стратегическая внезапность планируется высшим командованием в начале войны или при проведении стратегических операций. Достигается использованием неподготовленности противника к войне, упреждением его в начале активных боевых действий, неожиданным применением новых средств, форм и способов вооруженной борьбы. Показательными примерами достижения стратегической внезапности являются контрнаступления советских войск под Москвой, Сталинградом, Курском. Внезапный переход наших войск в контрнаступление ставил сильные группировки немецко-фашистских войск в невыгодные условия и резко изменял обстановку.

Еще один пример – нападение японцев на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года. После этого удара практически перестал существовать флот США на Тихом океане.

К сожалению, СВО нельзя назвать внезапной для ВСУ, хотя она и носила упреждающий характер.

Оперативная внезапность может быть результатом скрытности подготовки операции и неожиданного для противника ее начала, искусного выбора направления главного удара и способов его нанесения. В ходе наступления под Сталинградом в 1942 году в тылу противника неожиданно появился 24-й танковый корпус, который за пять дней в условиях снежной зимы прорвался в оперативную глубину на 240 км. Он освободил станцию Тихвинская и захватил аэродром с самолетами, снабжавшими по воздуху 6-ю армию немцев.

Оперативной внезапности достигли и англичане в конфликте из-за Фолклендских островов. Высадка главных сил их десанта у поселка Сан-Карлос стала для аргентинцев полной неожиданностью, так как они не имели сведений об обстановке в этом районе.

Наконец, тактическая внезапность может быть результатом скрытой подготовки боя и неожиданного для противника его начала, внезапного применения приемов и способов ведения боя, нового оружия, использования местности, условий погоды и т.п.

Применение танков и отравляющих веществ в Первой мировой войне на первых порах оказало ошеломляющее воздействие на противника. Первый залп наших реактивных систем залпового огня «Катюша» 14 июля 1941 года в районе Орши вызвал панику среди войск противника.

Таким образом, внезапность – один из важнейших принципов, определяющих успех военных действий не только в бою и операции, но и на войне в целом, особенно в начальный ее период.

НЕЗНАНИЕ И НЕДООЦЕНКА

Анализируя случаи достижения стратегической, оперативной, тактической внезапности, можно прийти к выводу о том, что внезапность зависит:

– от недооценки или неверной оценки международной обстановки и обстановки в отдельных регионах мира;

– от плохого знания как потенциального, так и конкретного противника;

– от низкого уровня боевой готовности и боевой подготовки ВС в целом и на отдельных стратегических направлениях, театрах военных действий;

– от отсутствия у командных кадров умений и навыков глубокого анализа сведений об обстановке, прогнозирования тенденций ее развития и оценки степени опасности.

Начиная войну с Финляндией в ноябре 1939 года, советское руководство питало необоснованные надежды на классовую солидарность финских трудящихся. Распространенным было убеждение, что с началом военных действий рабочие и крестьяне выйдут встречать советских воинов с цветами в руках. Неверная оценка общей военно-политической обстановки привела к большим потерям. С сожалением вынуждены отметить, что подобное, вероятнее всего, произошло и в начале СВО. Поистине история ничему не учит, а только наказывает.

Каждому военному начальнику любого ранга хорошо известно, что знание противника есть важнейший залог успеха военных действий. А незнание противника, пренебрежение им, как правило, приводит к катастрофическим последствиям. Возвращаемся опять к начальному периоду Великой Отечественной. Знание противника, его морально-политического потенциала – вот чего нам не хватало. Важно было знать историю Германии, ее экономику, культуру, идеологию, обычаи, традиции народа, его психический склад, особенности развития армии. Знать не только армию вообще, но и войска, которые действуют на конкретном направлении.

Ретроспективный анализ различных источников позволяет сделать вывод, что в канун войны (22 июня было воскресенье) после продолжительного периода нахождения в готовности к отражению возможного нападения в приграничных военных округах и погранзаставах наступила определенная «расслабуха». Личный состав отправился в увольнения, отпуска, с самолетов сняли боезапас и вооружение, войска прикрытия полностью развернуты не были. Во фронтовых тылах действовали многочисленные диверсионные группы противника.

Низкая боеготовность войск в начале войны явилась важной причиной наших поражений. Вместе с тем военно-морское командование смогло быстрее, чем командование Красной армии, привести свои силы в боеготовность, и флот в ночь на 22 июня не потерял ни одного корабля.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОТИВНИКЕ

Сведения о противнике добываются всеми видами разведки. Но самая хорошая разведка без искусства глубокого анализа обстановки не может обеспечить эффективности решений. К сожалению, даже из имевшихся сообщений не всегда делались правильные выводы, которые могли бы ориентировать высшее руководство.

«20 марта 1941 года начальник разведуправления генерал Ф.И. Голиков представил руководству доклад, содержащий сведения исключительной важности. В этом докладе излагались варианты возможных направлений ударов немецко-фашистских войск... Как потом выяснилось, они последовательно отражали разработку плана «Барбаросса», а в одном из вариантов, по существу, отражена была суть этого плана. Однако выводы из приведенных в докладе сведений, по существу, отрицали их значение. В конце доклада генерал Ф. И. Голиков доложил:

«1. На основании всех приведенных выше высказываний и возможных вариантов считаю, что наиболее возможным сроком начала действий против СССР будет являться момент после победы над Англией или после заключения с нею почетного для Германии мира.

2. Слухи и документы, говорящие о неизбежности весной этого года войны против СССР, необходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской и даже, может быть, германской разведки» (Георгий Жуков, «Воспоминания и размышления»).

Итак, добыть сведения еще не значит полностью выполнить задачу разведки. Полученные сведения важно грамотно проанализировать, правильно оценить, своевременно доложить командованию. А это не всегда так просто, как может показаться. Приходится преодолевать ряд трудностей, в том числе и психологического порядка.

ПРИНЦИП ВНЕЗАПНОСТИ СЕГОДНЯ

Какова же роль принципа внезапности в современных условиях?

Военно-политическое руководство США и НАТО признает ключевую роль средств воздушно-космического нападения в достижении целей военного конфликта. Приоритетными здесь являются развитие высокоточного оружия большой дальности, гиперзвуковых средств поражения, оружия на новых физических принципах, крылатых ракет различного базирования, оснащаемых различными средствами поражения, беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы. Прорабатываются военные действия наступательного характера, такие как «глобальный удар», «многосферное сражение», «удары из космического пространства».

В этих условиях значение внезапности все более возрастает. В случае ее достижения при массированном применении современных средств поражения подвергшейся нападению стороне может быть нанесен неприемлемый ущерб уже в результате первого удара.

Александр Бартош в своей статье отмечает: «Нельзя исключить, что в определенных условиях ВС РФ будут вынуждены нанести ответно-встречный удар по изготовившимся группировкам и стратегически важным объектам противника». Очевидно, ответно-встречный удар здесь перепутан с упреждающим (превентивным) ударом. Именно такой удар был нанесен перед началом наступления фашистов на Курском выступе войсками Центрального фронта 5 июля 1943 года.

Возможности современной разведки, очевидно, в определенной степени могут уменьшить значимость внезапности, но полностью исключить ее влияния не смогут. Существует масса демаскирующих признаков подготовки агрессора к развязыванию военных действий. Признаков разных как по своей физической сущности, так и по возможностям вскрытия.

Части предупреждения о ракетном нападении (ПРН) несут круглосуточное непрерывное боевое дежурство. Его основная задача – своевременно обнаружить ракетно-ядерный удар (РЯУ) агрессора и выдать информацию на центры управления в любых условиях. Одновременно осуществляется контроль потока космических объектов в околоземном пространстве и оценка степени опасности космической обстановки.

В этих условиях говорить о внезапном РЯУ агрессора – значит признавать возможность крупного провала в общей оценке обстановки. Но точное время, цель нанесения, построение самого РЯУ может быть неожиданным по сравнению с тем, что предполагалось при оценке геополитической и геостратегической обстановки военно-политическим руководством страны. Вышеизложенное будет справедливым и для удара из воздушно-космической сферы. Остается актуальным положение о том, что начальный период войны должен быть еще в мирное время правильно предвиден, и к нему нужно целенаправленно готовиться.

Оперативная и тактическая внезапность достигаются различными путями с учетом многочисленных факторов, которые полностью вскрыть разведке часто не удается. Значимость оперативной и тактической внезапности остается весьма высокой. Возросшая разрушительная мощь и точность наведения оружия настолько повысили значение оперативной и тактической внезапности, что их достижение может не только обеспечить решение поставленных задач, но и предопределить исход операции, боя.

Внезапность – оружие обоюдоострое. Для исключения внезапности нападения или, по крайней мере, снижения эффективности ударов надо всесторонне, с высокой степенью объективности оценивать геополитическую и геостратегическую обстановку (для всего мира и отдельных его регионов), иметь исчерпывающие данные о противнике, высокую боевую готовность войск (сил), надежную систему управления и взаимодействия разновидовых сил и средств, высокую морально-психологическую подготовку личного состава к решению внезапно возникающих задач.

Военно-политическому руководству государства целесообразно меньше афишировать достижения в разработке и овладении новейшим вооружением, а больше заботиться о введении противника в заблуждение. Командирам и штабам ВС всех уровней – овладевать искусством организации неожиданных для противника действий с целью отражения внезапного нападения с его стороны.

Юрий Подгорных

Валентин Николаевич Дыбов – полковник в отставке, старший научный сотрудник НИЦ Военной академии воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова. Юрий Дмитриевич Подгорных – полковник в отставке, доктор военных наук, профессор, старший научный сотрудник НИЦ Военной академии воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова. Максим Александрович Колодько – подполковник запаса, старший научный сотрудник НИЦ Военной академии воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова.