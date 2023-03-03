Фрегат "Адмирал Головко" планируется к передаче ВМФ во втором квартале 2023 года

Корабль в декабре 2022 года завершил первый этап заводских ходовых испытаний

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Новейший ракетный фрегат "Адмирал Головко" планируется к передаче Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ во втором квартале текущего года. Об этом ТАСС сообщили на "Северной верфи".

"По существующим планам передача "Адмирала Головко" предполагается во втором квартале 2023 года. Решение о точной дате примет главкомат ВМФ", - уточнил собеседник агентства.

6 декабря 2022 года Минобороны РФ сообщило, что фрегат завершил первый этап заводских ходовых испытаний в Финском заливе Балтийского моря и вернулся к причалу судостроительного предприятия "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Первый выход в море нового корабля продлился 10 суток. За это время экипаж фрегата и заводская приемо-сдаточная команда проверили на практике его маневренные характеристики, а также работоспособность узлов, механизмов и систем.

"Адмирал Головко" - третий корпус проекта 22350. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" проходят службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Данные корабли являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс", в перспективе - гиперзвуковых ракет "Циркон".