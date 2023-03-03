Глава Минобороны Франции сообщил о переговорах с Украиной по обучению летчиков ВСУ в Польше

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В настоящее время военное ведомство Франции проводит переговоры с представителями киевского режима о возможном обучении летных экипажей Воздушных сил Украины на территории Польши. Об этом рассказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Глава французского военного ведомства выступал сегодня на специальных слушаниях в Сенате Франции. Там ему задали вопрос, готово ли руководство страны поставлять Украине боевые самолеты или осуществлять подготовку украинских летчиков. Министр обороны отметил, что по вопросу самолетов и подготовки экипажей переговоры ведутся.

Однако эта подготовка может осуществляться на территории Польши – так удобнее в логистическом отношении. Лекорню также напомнил, что у Франции нет каких-либо препятствий для поставок Украине боевых самолетов, но основной упор сейчас нужно делать на снабжение ВСУ артиллерийскими снарядами.

Что касается поставок самолетов, то в настоящее время Военно-воздушные силы Франции располагают 195 истребителями Dassault Rafale и 95 истребителями Dassault Mirage 2000. Кроме того, 40 истребителей находятся на вооружении морской авиации Военно-морских сил Франции. Сейчас военное ведомство страны стремится реализовать программу по замене устаревших истребителей Dassault Mirage 2000 на Dassault Rafale.

Поэтому не исключается вариант, при котором 12 истребителей Dassault Mirage 2000, которые подлежат списанию из авиапарка ВВС Франции, могут быть поставлены Украине – безвозмездно или в кредит. Однако, как и в случае с американскими самолетами, возникает вопрос о том, кто будет пилотировать данные истребители, а также их обслуживать, ремонтировать, да и где это обслуживание будет осуществляться. Ответить на эти вопросы в Париже, судя по всему, пока не в состоянии, поэтому и не спешат с поставками боевой авиации.