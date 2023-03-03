Войти
Военное обозрение

Глава Минобороны Франции сообщил о переговорах с Украиной по обучению летчиков ВСУ в Польше

204
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время военное ведомство Франции проводит переговоры с представителями киевского режима о возможном обучении летных экипажей Воздушных сил Украины на территории Польши. Об этом рассказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Глава французского военного ведомства выступал сегодня на специальных слушаниях в Сенате Франции. Там ему задали вопрос, готово ли руководство страны поставлять Украине боевые самолеты или осуществлять подготовку украинских летчиков. Министр обороны отметил, что по вопросу самолетов и подготовки экипажей переговоры ведутся.

Однако эта подготовка может осуществляться на территории Польши – так удобнее в логистическом отношении. Лекорню также напомнил, что у Франции нет каких-либо препятствий для поставок Украине боевых самолетов, но основной упор сейчас нужно делать на снабжение ВСУ артиллерийскими снарядами.

Что касается поставок самолетов, то в настоящее время Военно-воздушные силы Франции располагают 195 истребителями Dassault Rafale и 95 истребителями Dassault Mirage 2000. Кроме того, 40 истребителей находятся на вооружении морской авиации Военно-морских сил Франции. Сейчас военное ведомство страны стремится реализовать программу по замене устаревших истребителей Dassault Mirage 2000 на Dassault Rafale.

Поэтому не исключается вариант, при котором 12 истребителей Dassault Mirage 2000, которые подлежат списанию из авиапарка ВВС Франции, могут быть поставлены Украине – безвозмездно или в кредит. Однако, как и в случае с американскими самолетами, возникает вопрос о том, кто будет пилотировать данные истребители, а также их обслуживать, ремонтировать, да и где это обслуживание будет осуществляться. Ответить на эти вопросы в Париже, судя по всему, пока не в состоянии, поэтому и не спешат с поставками боевой авиации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Польша
США
Украина
Франция
Продукция
Mirage-2000
Rafale
Компании
Dassault
Похожие новости
14.05.2021
Финляндию подталкивают к военному противостоянию с Россией
23.12.2015
Мировой ВПК – кто в топе
21.03.2014
Индия ищет альтернативу Rafale
06.05.2013
Взгляд в будущее
04.05.2011
Почему индусы сбили российский МиГ-35
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.03 09:03
  • 45758
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 00:48
  • 2
Ростех создаст вертолет для сельского хозяйства на базе Ка-226Т
  • 03.03 00:15
  • 1
«To nie nasza wojna»: В Польше набирает обороты «Польское антивоенное движение»
  • 02.03 16:19
  • 3
Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА
  • 02.03 15:37
  • 1
Казначейство заявило о проверке расходов Минобороны в рамках СВО
  • 02.03 14:56
  • 1
«Меркурий» передадут флоту в марте
  • 02.03 14:04
  • 26
Сухопутный линкор.
  • 02.03 13:44
  • 10
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 02.03 13:34
  • 4
Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ
  • 02.03 11:27
  • 1
Захарова заявила о полной солидаризации Швейцарии с подходом Запада по Украине
  • 02.03 06:57
  • 5
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 22:57
  • 6
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 22:07
  • 12
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 17:33
  • 1
Легкая подводная лодка S800 на NAVDEX 2023
  • 01.03 17:18
  • 1
Rheinmetall начал поставки Украине автоматизированных систем разведки