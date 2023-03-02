Австралия намерена закупить в США ПРЛР AARGM-ER – DSCA

ЦАМТО, 1 марта. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Австралии партии усовершенствованных противорадиолокационных ракет увеличенной дальности AARGM-ER и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость соглашения в рамках программы "Иностранные военные продажи" может составить 506 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 27 февраля.

Правительство Австралии обратилось к США с запросом о возможности приобретения до 63 усовершенствованных противорадиолокационных ракет увеличенной дальности AARGM-ER и до 20 учебных ПРЛР AARGM-ER (CATM).

Запрос также включает макеты усовершенствованной ПРЛР увеличенной дальности AGM-88G (DATM AARGM-ER), контейнеры, комплектующие и вспомогательное оборудование; выполнение ремонта ремонтопригодных компонентов; программное обеспечение (секретное и несекретное); документацию (секретную и несекретную); обучение (секретное и несекретное); доставку; инженерную поддержку правительства США и подрядчиков; другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США с учетом того, что Австралия является одним из ключевых союзников США в западной части Тихого океана.

В уведомлении отмечается, что продажа ПРЛР повысит возможности ВС Австралии по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет подавления и поражения излучающих радиолокационных средств наземного или морского базирования ПВО противника. Поражение или подавление РЛС противника лишает его возможности использовать средства ПВО, повышая тем самым живучесть тактической авиации Австралии. При этом ВС Австралии не испытают затруднений при принятии новых боеприпасов на вооружение.

Основным подрядчиком программы поставки выбрано совместное предприятие Javelin, сформированное компаниями Lockheed Martin и Raytheon Missiles and Defense.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.