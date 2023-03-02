Работа над договорённостями РФ-США по конверсии носителей СНВ была прервана - Рябков

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Россия и США достигли определенного прогресса в вопросе верификации конверсии носителей стратегических наступательных вооружений (СНВ), однако договоренностей достигнуто не было, в настоящее время работа приостановлена, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы на протяжении нескольких лет работали над этим вопросом. Не буду отрицать, что некоторый прогресс был достигнут. Но всё равно сказать, что мы отошли от уже достигнутой договоренности, не могу", - сказал Рябков "Интерфаксу".

По его словам, "требовалось не просто дошлифовать детали, а убедиться в том, что всё работает именно так, как, мы предполагали, оно должно работать, для того, чтобы убедиться в переоборудовании пусковых установок баллистических ракет подводных лодок под неядерные миссии".

"Но все это было прервано, приостановлено", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Рябков сказал, что "инициаторами всех шагов, которые вели к ухудшению состояния всего, что связано с договором (о сокращении стратегических наступательных вооружений - ИФ), были Соединенные Штаты".

"Мы сейчас приняли решение о приостановке, исходя из совокупности факторов, когда по-другому нельзя было действовать, в этом смысле количество перешло в качество в негативном смысле в плане действий Вашингтона", - сказал он.