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Интерфакс-АВН

Помощь США Украине поставляется исходя из потребностей Киева, а не с учетом эскалации конфликта - замглавы Пентагона

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

Истребители F-16 могут быть переданы Украине не ранее, чем через 18 месяцев

Вашингтон. 1 марта. ИНТЕРФАКС - При поставках вооружений Украине Пентагон ориентируется на потребности Киева и обеспечение боеготовности американской армии, а не на соображения эскалации украинского конфликта, заявил замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

"В настоящее время, я считаю, мы определяем уровень военной помощи Украине, исходя не из соображений эскалации (конфликта, - "ИФ")", - сказал Каль на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США.

Так он ответил на критику со стороны председателя комитета республиканца Майка Роджерса, который заявил, что президент США Джо Байден "чрезмерно беспокоился" о том, что отправка Киеву определенных видов оружия будет расценена как эскалация, и что это только поспособствует затягиванию конфликта.

По словам Каля, администрация американского президента рассматривает, какое оружие поставлять Украине, исходя из ее потребностей, а также с учетом потенциального влияния на боеготовность вооруженных сил США и кризисные ситуации в других районах мира.

Ряд законодателей подвергли Белый дом критике за отказ незамедлительно поставить Украине истребители F-16. Байден заявил на прошлой неделе, что Украине "сейчас F-16 не нужны".

Каль сообщил, что, по наиболее оптимистичным оценкам, США могут поставить Украине уже имеющиеся на вооружении F-16 примерно через 18 месяцев, а производство новых займет от трех до шести лет.

Замминистра отметил, что F-16 - "это приоритет для украинцев, но это не входит в тройку их главных приоритетов".

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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