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РИА Новости

Минобороны менее чем за год построит новый военный городок в Чечне

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Военный городок, архивное фото
Военный городок, архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Компанийченко

Минобороны: военные строители менее чем за год возведут новый военный городок в Чечне

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Военные строители менее чем за год возведут новый военный городок в Чечне, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершают строительство нового современного военного городка для размещения подразделений, дислоцированных на территории Чеченской Республики. Проектом предусмотрено возведение более 50 объектов. В том числе общежития, казармы, столовые, парковая зона для военной техники, спорткомплекс и т.д. Общая площадь застройки превышает 54 гектара", - сказали в ведомстве.

На площадку строительства в селе Серноводское военные строители вышли в июне прошлого года, и уже весной текущего года планируется сдать полностью готовый комплекс.

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов вместе с председателем парламента республики Магомедом Даудовым проверили выполнение работ на площадке строительства. В работах задействовано около 400 человек и 80 единиц техники. Военные строители завершают отделку помещений, монтаж слаботочных систем, благоустройство территории. В ближайшее время ожидается поставка мебели и оборудования.

Работы идут при поддержке руководства Чеченской Республики. Все вопросы, связанные со стройкой и поставками материалов, оперативно решаются, в том числе используются стройматериалы местных производителей.

Замминистра обороны принял участие в рабочей встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, в ходе которой они обсудили вопросы сотрудничества и перспективного развития инфраструктуры.

Ранее военные строители уже сдали ряд жилых домов для военнослужащих и членов их семей в населенных пунктах Шали и Борзой Чеченской Республики.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Рамзан Кадыров
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