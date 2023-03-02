Минобороны менее чем за год построит новый военный городок в Чечне

Минобороны: военные строители менее чем за год возведут новый военный городок в Чечне
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Военные строители менее чем за год возведут новый военный городок в Чечне, сообщили в среду в Минобороны РФ.
На площадку строительства в селе Серноводское военные строители вышли в июне прошлого года, и уже весной текущего года планируется сдать полностью готовый комплекс.
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов вместе с председателем парламента республики Магомедом Даудовым проверили выполнение работ на площадке строительства. В работах задействовано около 400 человек и 80 единиц техники. Военные строители завершают отделку помещений, монтаж слаботочных систем, благоустройство территории. В ближайшее время ожидается поставка мебели и оборудования.
Работы идут при поддержке руководства Чеченской Республики. Все вопросы, связанные со стройкой и поставками материалов, оперативно решаются, в том числе используются стройматериалы местных производителей.
Замминистра обороны принял участие в рабочей встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, в ходе которой они обсудили вопросы сотрудничества и перспективного развития инфраструктуры.
Ранее военные строители уже сдали ряд жилых домов для военнослужащих и членов их семей в населенных пунктах Шали и Борзой Чеченской Республики.