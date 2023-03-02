Редкий танк Т-84 "Оплот" был атакован дроном – камикадзе "Ланцет"

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Один из танков Т-84 "Оплот" украинских вооруженных формирований получил повреждения в результате попадания в него дрона-камикадзе "Ланцет".

Как сообщает "РГ:русское оружие", высокоточное оружие было применено бойцами подразделения, входящего в силы специальных операций Вооруженных сил Российской Федерации.

О том, что перед нами не обычный Т-64БВ или, допустим, БМ "Булат", можно понять по бортовому экрану характерной формы.

Удар пришелся в правую часть корпуса или башни, в результате, по всей видимости, выведено из строя 125-мм орудие. Боевая машина получила и другие повреждения. Можно утверждать, что она полностью утратила возможность участвовать в военных действиях. Если пушку можно заменить, сняв ее с другого танка, то применяемые на этой версии "Оплота" прицелы в настоящее время уже не выпускаются. То же самое касается снесенных ударом элементов динамической защиты "Нож".

Всего до начала специальной военной операции в составе ВСУ числилось пять Т-84 ("Объект 478ДУ9"), которые были приняты на вооружение в феврале 2000 года.

Харьковский завод транспортного машиностроения имени В.Малышева сумел изготовить установочную партию из десяти машин. Четыре из них, с кондиционерами и комплексами активной защиты "Дрозд", снятыми с оказавшихся на Украине танков Т-55АД, были проданы для изучения в США.

На базе одного из "восемьдесят четвертых", как утверждают некоторые источники, была создана версия, экспортировавшаяся в Таиланд под названием БМ "Оплот-Т".

Оставшиеся образцы неоднократно демонстрировались в тылу, но отправлять их на линию боевого соприкосновения опасались. Однако, как оказалось, получить повреждения можно и не выезжая на передовую.