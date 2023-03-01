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Военное обозрение

Научный сотрудник министра обороны Индии: Наша страна сумела обеспечить себе технологический суверенитет в производстве ракет

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Источник изображения: topwar.ru

Научный сотрудник министра обороны Индии Дж. Сатиш Редди заявил о том, его страна сумела обеспечить свой технологический суверенитет в производстве ракет. По его словам, на сегодняшний день Нью-Дели располагает внушительным ракетным арсеналом, добавив, что многие страны хотели бы заполучить подобного рода вооружения.

Вот, как прокомментировал ситуацию в ходе беседы с корреспондентом индийского информационного агентства ANI, экс-глава организации оборонных исследований и разработок (DRDO):

Ракетная программа Индии действительно прошла долгий и нелёгкий путь, но это стоило того, поскольку в настоящее время наша страна обладает целым перечнем различных ракетных систем. К ним относятся ракеты класса «земля-земля», «земля-воздух», «воздух-воздух», наряду противотанковыми ракетами. В результате слаженной работы нашего ВПК, у государства всё больше и больше отпадает необходимость в их закупках у других стран

На вопрос журналиста о трудностях, с которыми столкнулась организация DRDO, отвечающая за развитие военных технологий при министерстве обороны Индии после наложения на неё ограничений в 80-х годах прошлого века, Редди описал то, как ей приходилось обходить эти санкции, создавая собственную производственную базу для комплектующих отечественной ракетной промышленности.

Когда Индия только запустила свою ракетную программу, занимаясь тестированием своих баллистических ракет в рамках проекта Prithvi, создания ядерного оружия в рамках программ Agni и Pokhran, она тут же столкнулась с экономическими санкциями. Тем не менее, я считаю, что это даже пошло нам на пользу, так как это дало нам толчок для разработки военной продукции, а также запасных частей для неё собственными силами. Зато теперь мы существенно снизили зависимость от импорта по ряду ключевых компонентов, использующихся для разработки ракетного оружия

– подчеркнул научный консультант компании Raksha Mantri.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
DRDO
Проекты
Ядерный щит
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