Пентагон заявил, что конфликт на Украине выявил проблемы с производством боеприпасов в США

Военно-промышленная база Соединенных Штатов, как выяснилось, не могла производить боеприпасы в нужном количестве, отметил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Конфликт на Украине выявил недостатки военно-промышленной базы США, которая, как выяснилось, не могла производить боеприпасы в нужном количестве. Об этом заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, посвященных американской военной помощи Украине.

"Я думаю, что конфликт на Украине показал, что, честно говоря, наша военно-промышленная база не находилась на должном уровне с точки зрения необходимости производства боеприпасов", - признал он.

"Так что прямо сейчас наш приоритет - это сделать так, чтобы мы увеличивали производство того, что, как мы ожидаем, будет и дальше требоваться Украине. Хороший пример - это снаряды калибра 155 мм для стандартных гаубиц НАТО, а также ракеты семейства GMLRS, которые применяются на РСЗО HIMARS", - добавил Кол.

По его словам, все это будет требоваться "и через год, и через два, и через три, поскольку, даже если конфликт на Украине сойдет на нет, <...> Украине будут необходимы ВС, которые смогут защищать территорию <...> и сдерживать Россию".

В январе газета The New York Times сообщила, что Пентагон поставил задачу за два года более чем в шесть раз увеличить производство снарядов калибра 155 мм, которые являются основным типом боеприпасов, поставляемых Украине. В публикации отмечалось, что до февраля 2022 года в США ежемесячно выпускалось 14,4 тыс. таких снарядов, в том же году Пентагон решил увеличить данный показатель. В январе текущего года целевые показатели производства боеприпасов калибра 155 мм выросли уже до 90 тыс. в месяц. Для выполнения задачи необходимо модернизировать имеющиеся производственные мощности и привлечь новых поставщиков. Газета пояснила, что планируемая мобилизация на этом направлении станет самой масштабной за последние 40 лет.